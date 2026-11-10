Maroc: Traitement de plus de 80% des réclamations liées à la subvention exceptionnelle aux professionnels du transport

Plus de 80% de quelque 5.500 réclamations liées à la subvention exceptionnelle destinée aux professionnels du transport routier ont été traitées, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

En réponse à des questions orales sur ce sujet, M. Kayouh a affirmé que le ministère veille à la gestion des réclamations et à l'accompagnement des professionnels qui rencontrent des difficultés à accéder à la plateforme électronique dédiée à la subvention, soulignant que des instructions ont été données aux services centraux et aux directions régionales et provinciales afin de communiquer avec les transporteurs concernés.

Concernant la nouvelle tranche des subventions exceptionnelles, le ministre a rappelé que le gouvernement a décidé, lors d'une réunion tenue le 03 novembre, de mobiliser une enveloppe financière de 400 MDH et d'augmenter de 60% les subventions alloués aux différentes catégories de transport routier, dans l'objectif de préserver le pouvoir d'achat des citoyens.

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Ainsi, les subventions fixées pour chaque quinzaine sont passées de 800 à 1.280 dirhams pour les petits taxis, de 1.100 à 1.760 dirhams pour les grands taxis, de 3.100 à 4.960 dirhams pour les bus de transport public urbain et de 900 à 1.440 dirhams pour le transport mixte dans le monde rural, a précisé M. Kayouh.

Et d'ajouter que la subvention allouée aux autocars de transport public interurbain de voyageurs a augmenté de 3.500 à 5.600 dirhams, alors que celle destinée aux véhicules de dépannage est passée de 500 à 800 dirhams.

S'agissant du transport routier de marchandises pour compte d'autrui, la subvention a été revue à la hausse, passant de 1.300 à 2.080 dirhams pour les camions dont le poids total en charge (PTAC) se situe entre 3,5 et 14 tonnes, de 1.700 à 2.720 dirhams pour les camions de 14 à 19 tonnes et de 2.100 à 3.360 dirhams pour les camions dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes, a fait savoir M. Kayouh, précisant que la subvention destinée aux tracteurs routiers est passée de 3.000 à 4.800 dirhams.

Pour ce qui est du transport de personnel pour compte d'autrui, le montant de subvention a atteint 960 dirhams contre 600 dirhams auparavant, et 800 dirhams pour le transport scolaire contre 500 dirhams. En outre, la subvention allouée au transport touristique est passée de 1.400 à 2.240 dirhams pour les véhicules de première catégorie, de 700 à 1.120 dirhams pour la deuxième catégorie et de 500 à 800 dirhams pour la troisième catégorie.

Le ministre a assuré que les professionnels pourront, à partir de mardi, soumettre leurs demandes pour bénéficier de la nouvelle tranche via la plateforme électronique dédiée à cet effet, soulignant que le versement des subventions s'effectuera à travers Al Barid Bank et Barid Cash.

Dans le même contexte, M. Kayouh a fait savoir que la subvention exceptionnelle directe aux professionnels du transport routier, dont le versement a débuté en mars 2022, a dépassé, au 19 octobre dernier, 11 MMDH, répartis sur 23 tranches, dont environ 2,5 MMDH au titre de l'année en cours.

Il a fait observer que le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui s'est accaparé la plus grande part, avec près de 6,9 MMDH, soit 62% du total des montants versés, suivi des petits et grands taxis avec 26%, puis des bus de transport public urbain et du transport de personnel avec 3% chacun.