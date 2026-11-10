Maroc: Prévisions météorologiques pour mardi 10 novembre 2026

10 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 10 novembre 2026 :

- Pluies ou averses locales sur le Haut et l'anti-Atlas.

- Ciel peu à passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Saiss, le Moyen Atlas, le Sud-Est, l'Oriental et l'est des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre.

- Rafales de vent assez fortes sur l'Atlas, le Rif, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud.

- Température minimale de l'ordre de 03/08°C sur l'Atlas, de 11/16°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20/25°C sur les provinces du Sud et de 16/21°C ailleurs.

- Température en hausse ou peu variable sur l'ensemble du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Cap Ghir et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

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