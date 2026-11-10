Maroc: Tanger - Le Théâtre Riad Sultan fait dialoguer théâtre, musique et patrimoine en novembre

Le Théâtre Riad Sultan propose, au cours du mois de novembre, une programmation culturelle alliant théâtre et musique, à travers trois rendez-vous artistiques mettant à l'honneur la diversité des expressions créatives, le dialogue interculturel et la richesse du patrimoine musical marocain.

La programmation s'est ouverte, le 6 novembre, avec le spectacle « Charmoula », présenté par le comédien Abdelhak Zerouali, figure emblématique du théâtre solo au Maroc. Alliant satire, humour et critique sociale, cette création met en lumière les contradictions de la société marocaine contemporaine et invite le public à porter un regard réflexif sur les réalités sociales, indique un communiqué de l'institution.

Le théâtre poursuivra sa programmation le 14 novembre avec une rencontre musicale réunissant le groupe marocain « The Roots Experience » et l'artiste Queen Lodia. Ce concert fera dialoguer les sonorités du reggae jamaïcain et la richesse des expressions musicales africaines, autour des valeurs d'authenticité, de partage et d'unité, dans l'esprit du « One Love », symbole du rapprochement culturel entre l'Afrique et la Jamaïque.

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Le 28 novembre, le public sera convié à une soirée hommage aux frères Megri, animée par l'artiste marocain Nasr Megri. Dans une formule musicale intimiste accompagnée à la guitare acoustique, l'artiste proposera une relecture contemporaine de plusieurs titres emblématiques des frères Megri, aux côtés de ses propres compositions.

Cette rencontre mettra en dialogue le patrimoine musical marocain et une sensibilité contemporaine, tout en contribuant à faire revivre un héritage artistique profondément ancré dans la mémoire musicale nationale.

En parallèle de ces spectacles, le Théâtre Riad Sultan poursuit ses activités d'éducation artistique à travers des ateliers réguliers destinés à différents publics. Le programme comprend notamment des ateliers de théâtre et de cirque pour les enfants et les adolescents âgés de 7 à 17 ans, visant à développer leurs capacités d'expression et leurs aptitudes physiques, tout en favorisant la confiance en soi et l'esprit d'équipe.

Le programme prévoit également des ateliers de théâtre destinés aux adultes, encadrés par l'artiste et chercheur en théâtre Noureddine Zioual, ainsi que des ateliers de danse contemporaine animés par la danseuse et chorégraphe française Emmanuelle Beauvois, dont les dates seront communiquées ultérieurement.

À travers cette programmation, le Théâtre Riad Sultan réaffirme sa vocation d'espace de création, de rencontre et de dialogue entre les arts, les cultures et les générations, tout en contribuant au dynamisme de la scène culturelle tangéroise par une offre artistique diversifiée, propice à la découverte de nouvelles expressions créatives et à la promotion de la culture auprès du grand public.