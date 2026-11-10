Maroc: Rallye Dakar 2027 - Un retour aux sources marocaines sous le signe du défi et de la découverte

Le Maroc offrira aux concurrents de la 49e édition du Rallye Dakar une épreuve « difficile » et fidèle à l'esprit du rallye-raid, avec un parcours inédit traversant notamment les provinces du Sud du Royaume, a affirmé le directeur de cet évènement mythique David Castera.

« Les concurrents vont avoir un vrai Dakar ici au Maroc », a souligné Castera, lundi à Casablanca, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de cette édition, prévue du 9 au 23 janvier 2027.

Il a, dans ce sens, mis en avant la nature exigeante des terrains marocains, notamment leurs reliefs rocailleux, qui nécessiteront endurance et résistance de la part des participants.

Expliquant les raisons du choix du Royaume pour ce retour, vingt ans après, le directeur du Dakar a évoqué la forte culture du rallye-raid au Maroc, mais aussi la capacité de tous les acteurs à relever un défi organisationnel de grande ampleur dans un délai particulièrement court.

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Il a, à cet égard, salué la mobilisation des autorités et des entreprises marocaines, dont l'engagement a permis de faire avancer rapidement les préparatifs.

Castera a également insisté sur la volonté de proposer un tracé renouvelé, s'écartant des itinéraires habituels autour de Merzouga pour privilégier des territoires moins explorés.

« Je voulais que le tracé soit différent de tout ce qui existe », a-t-il expliqué, soulignant la diversité des paysages et des terrains retenus, qui offrent des conditions particulièrement propices à la pratique du rallye-raid.

Cette édition mobilisera plus de 350 concurrents et quelque 3.200 personnes dans les bivouacs, donnant la mesure de l'ampleur humaine et logistique de ce rendez-vous sportif international.

De son côté, le président du Royal Automobile Club Marocain (RACM), Mohamed Bachiri, a exprimé sa fierté de voir le Rallye Dakar retrouver les terres marocaines, vingt ans après sa dernière édition dans le Royaume.

« Le Rallye Dakar revient aux terres sur lesquelles il est né, à savoir le Royaume du Maroc », a-t-il déclaré, rappelant que le RACM est fier d'être partenaire de cette 49e édition, qui traversera pratiquement l'ensemble du territoire national, y compris les provinces du Sud.

M. Bachiri a souligné que cet événement témoigne de la place du Maroc en tant que terre d'accueil des grandes manifestations sportives mondiales, mais également de ses capacités en matière d'organisation, d'hospitalité et de mobilisation institutionnelle.

Le retour du Rallye Dakar au Maroc s'inscrit dans une relation historique profonde, le Royaume ayant été traversé à douze reprises entre 1993 et 2007, avec un total de 58 étapes disputées sur son territoire, hors parcours de liaison. Comptant douze étapes, cette 49e édition entend renouer avec cet héritage tout en mettant en lumière de nouveaux territoires, notamment dans le Sud du Royaume. Elle bénéficiera également d'une exposition médiatique internationale exceptionnelle, constituant une vitrine supplémentaire pour la diversité géographique du Maroc et son rayonnement sportif.