Soudan: Arrestation d'Ahmed Haroun, cadre de l'ancien régime, recherché par la CPI depuis 2007

Au Soudan, Ahmed Haroun, importante figure de l'ancien régime et ex-collaborateur de l'ex-président Omar el-Béchir, a été arrêté dimanche 8 novembre par l'armée soudanaise et placé en garde à vue. Tout comme Omar el-Béchir, il était recherché par la Cour pénale internationale (CPI).

L'arrestation de Ahmed Haroun n'a pas été confirmée par les autorités du Soudan, mais annoncée par des cadres du Congrès national (NCP), parti islamiste dont il a été le président et qui a été dissous après l'arrestation d'Omar el-Béchir en 2019. Ahmed Haroun a été ministre de l'Intérieur sous l'ancien président, au pouvoir de 1989 à 2019. C'est à ce titre qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de Cour pénale internationale, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour, début des années 2000. Il est accusé d'avoir recruté, financé et armé les milices Janjawid.

Malgré un mandat d'arrêt émis à son encontre en 2007, Ahmed Haroun n'avait jamais été réellement jusqu'à présent. Arrêté après la chute d'Omar el-Béchir, il s'était évadé de la célèbre prison de Kober, à Khartoum, quand la guerre civile a éclaté. Depuis, on le disait en fuite. Les États-Unis ont même offert jusqu'à cinq millions de dollars pour sa capture.

Une dernière interview fatidique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son arrestation, dimanche 8 novembre, intervient deux jours après une longue interview diffusée dans un podcast où il était revenu sur le soutien du NCP aux autorités actuelles. Un soutient délicat, car le chef de l'armée - le général Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige le pays - entretient une relation complexe avec les islamistes du NCP : il s'appuie sur eux politiquement et militairement, tout en subissant des pressions pour s'en distancier. Aussi, cette interview donnée par Ahmed Haroun dérange le général al-Burhan, qui tente d'obtenir le soutien de la communauté internationale dans la guerre qui l'oppose aux forces paramilitaires.

Les détails de son interpellation et de sa détention ne sont pas encore connus. « Les autorités savaient, depuis longtemps, où se trouvait Haroun, commente un ancien diplomate, mais n'ont eu d'autre choix que de l'arrêter, après cette interview. » « Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit transféré à la Haye », ajoute-t-il.

Les autorités soudanaises vont-elles livrer Ahmed Haroun à la CPI, qui le réclame depuis près de 20 ans ? Ou bien, vont-elles le placer en résidence surveillée, afin de faire taire un allié dont le soutien est indispensable mais gênant ?