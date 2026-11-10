Sénégal: Élysée - Le président Bassirou D. Faye reçu par son homologue français Emmanuel Macron

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu ce lundi 9 novembre 2026 au palais de l'Élysée avec Emmanuel Macron, président de la République française. Cette audience entre les deux chefs d'État a eu lieu en prélude au Forum de Paris sur la Paix.

En prélude au Forum de Paris sur la Paix, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu ce lundi 9 novembre 2026 au palais de l'Élysée avec Emmanuel Macron, président de la République française.

« Après leur rencontre de septembre à New York, les deux chefs d'État ont poursuivi leur dialogue sur la coopération entre le Sénégal et la France. Ils ont passé en revue les dossiers bilatéraux, en particulier la préparation du séminaire intergouvernemental et le développement des échanges économiques et commerciaux, dans l'esprit d'un partenariat rénové », rapporte la présidence sénégalaise.

Les deux chefs d'État ont également échangé, selon la même source, sur les grandes questions internationales d'intérêt commun. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a par ailleurs remercié la France pour l'appui apporté à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

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Il convient de noter que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce lundi 9 novembre 2026 pour Paris, où il prendra part au Forum de Paris sur la Paix, rendez-vous annuel des dirigeants et des acteurs engagés pour la gouvernance mondiale et la résolution des crises.

Il se rendra ensuite à Phnom Penh, au Cambodge, pour le 20e sommet de la Francophonie, placé sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable ».

Dans un contexte international marqué par la fragilisation du multilatéralisme, le Sénégal, pays fondateur de la Francophonie institutionnelle, portera à ces deux rendez-vous la voix du dialogue, de la paix et de la coopération entre les peuples.