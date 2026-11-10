Sénégal: UCAD - Le renouvellement des amicales estudiantines reporté à janvier 2027

10 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Le renouvellement des amicales d'étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar est prévu à partir de janvier 2027. Dans un communiqué rendu public le 9 novembre 2026, le Rectorat précise qu'aucun scrutin ne pourra être organisé avant cette échéance, en attendant la finalisation des inscriptions des étudiants primo-entrants.

Les étudiants devront encore patienter avant de renouveler les instances représentatives de leurs amicales. Le Rectorat de l'UCAD a annoncé que le processus électoral ne démarrera qu'à partir de janvier 2027, à la suite d'une délibération du Conseil académique en date du 22 juillet 2026, portant sur les élections de représentativité des étudiants.

Cette décision est notamment liée à la nécessité de finaliser les inscriptions des primo-entrants avant le lancement du renouvellement des amicales. En attendant, l'administration rectorale entend prévenir toute initiative électorale anticipée.

Dans son communiqué, le Rectorat est catégorique : « D'ici là, aucun scrutin ne peut être organisé. Toute collecte de données ou tentative d'organisation d'élections est formellement interdite. »

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L'institution universitaire précise que les instances compétentes prendront, le moment venu, les dispositions nécessaires pour conduire le processus conformément à la réglementation en vigueur à l'UCAD. Les organes délibérants sont également appelés à veiller à la stricte application de ces décisions.

Cette annonce fixe ainsi un nouveau calendrier pour le renouvellement des structures représentatives des étudiants, tout en encadrant les initiatives susceptibles d'être entreprises avant l'échéance retenue.

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