Sénégal: Le ministre Mouhamadou Makhtar Cissé apporte le message du gouvernement

Mouhamadou Makhtar Cissé était, lundi 09 novembre 2026, sur les lieux du drame. Il a présenté les condoléances du gouvernement aux familles endeuillées et réaffirmé la détermination de l'État à faire face aux convoyeurs.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, est arrivé, lundi 9 novembre, à Potou, village situé dans la commune de Léona, dans le département de Louga, à bord d'un hélicoptère de l'armée, aux environs de 10 h 15. Il a été accueilli par la gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, et le préfet du département, Maude Manga, avant de prendre la direction de la plage de Lompoul, à hauteur de Tébène 2, dans la commune de Thiéppe, département de Kébémer.

Sur les lieux du drame, le ministre s'est d'abord rendu à l'endroit où la pirogue transportant les candidats à l'émigration irrégulière a échoué. Après une dizaine de minutes consacrées à écouter les explications du commandant des sapeurs-pompiers, Amadou Fall, il a rejoint le camp tactique installé par les soldats du feu pour suivre de plus près le dispositif de secours et de prise en charge des victimes. À cette occasion, le commandant des sapeurs-pompiers lui a présenté un point détaillé de la situation, en revenant sur les circonstances de l'alerte et l'évolution du bilan humain. « Les secours de Kébémer ont été alertés le vendredi 6 novembre, à 16 h 14, pour un échouement de pirogue sur la plage de Lompoul, à hauteur du village de Tébène 2, dans la commune de Thiéppe », a renseigné Amadou Fall. Selon lui, les premières opérations de reconnaissance ont permis de dénombrer cinq victimes, dont quatre corps sans vie et un rescapé.

Le bilan passe désormais à 39 morts

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Le bilan s'est toutefois considérablement alourdi au fil des opérations de recherche. Il est ainsi passé de quatre corps sans vie recensés le vendredi à 39 décès enregistrés le lundi 9 novembre. « L'ensemble des dépouilles ont été rassemblées à l'hôpital de Louga et au district sanitaire de Kébémer, en vue de leur répartition dans les 40 places de morgue disponibles dans les régions de Saint-Louis et de Louga », a indiqué le commandant Amadou Fall. Il a également précisé que le rescapé avait été évacué vers la case de santé de Saré Dao. S'agissant de l'identification des victimes, le responsable des sapeurs-pompiers a fait état de 24 corps déjà identifiés, tandis que 11 autres n'avaient pas encore pu l'être au moment de son intervention.

Prenant ensuite la parole devant les familles des victimes et les autorités présentes, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a exprimé sa profonde compassion ainsi que la solidarité du gouvernement à l'endroit des familles durement éprouvées par cette tragédie. « Je suis venu ici au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Mohamed Alhaminou Lo, pour présenter les condoléances du gouvernement à la suite de ce naufrage qui a occasionné des pertes en vies humaines », a-t-il déclaré. Il a ajouté que ce déplacement visait également à témoigner de la solidarité du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement sénégalais aux familles endeuillées dans cette douloureuse épreuve.

La traque des convoyeurs

Abordant la question de l'émigration irrégulière, Mouhamadou Makhtar Cissé a reconnu les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes ainsi que leurs aspirations à une vie meilleure. « Nous pouvons comprendre les aspirations à vouloir partir, les difficultés du quotidien, le désir de se réaliser et d'aider sa famille. Toutefois, partir est une option, mais mourir en mer ne doit pas être une option », a-t-il martelé.

Le ministre a, par ailleurs, dénoncé avec fermeté les agissements des réseaux de convoyage qui exploitent la vulnérabilité des jeunes en leur promettant un avenir meilleur à travers des traversées clandestines. Il n'a pas mâché ses mots à l'endroit de ces passeurs, qu'il considère comme de véritables criminels profitant de la détresse des candidats à l'émigration. « Ce sont des négriers des temps modernes. Il faut donc les traquer sans relâche et leur appliquer la punition qui sied », a-t-il lancé, appelant à une lutte plus soutenue contre les réseaux organisant ces voyages meurtriers.

Au-delà de la répression, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les campagnes de sensibilisation afin de faire comprendre aux jeunes qu'il est possible de réussir leur vie en restant au Sénégal. Pour lui, la lutte contre l'émigration irrégulière doit également passer par la création de perspectives économiques et professionnelles susceptibles de répondre aux aspirations de la jeunesse.

Dans cette dynamique, Mouhamadou Makhtar Cissé a souligné l'importance d'une coopération renforcée avec les autres pays de la sous-région pour mieux lutter contre les réseaux de passeurs et les filières clandestines. Il a également plaidé pour le développement de la migration circulaire, qui permettrait aux jeunes Sénégalais désireux de travailler à l'étranger de bénéficier de voies de départ régulières et sécurisées.

Cette visite ministérielle intervient dans un contexte particulièrement douloureux pour les populations de Thiéppe et de Potou, où plusieurs familles ont été endeuillées par ce naufrage. Entre recherche des disparus, identification des corps et accompagnement des proches des victimes, les conséquences de cette tragédie continuent de peser lourdement sur les communautés touchées.