Sénégal: Coopération entre le pays et la France - Bassirou Diomaye Faye et Macron se sont entretenus à Paris

10 Novembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

En prélude au Forum de Paris sur la paix, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu le lundi 9 novembre 2026 au Palais de l'Élysée avec Emmanuel Macron, Président de la République française. L'information est livrée par la Présidence de la République dans une publication sur ses plateformes digitales.

«Après leur rencontre de septembre à New York, les deux Chefs d'État ont poursuivi leur dialogue sur la coopération entre le Sénégal et la France. Ils ont passé en revue les dossiers bilatéraux, en particulier la préparation du Séminaire intergouvernemental et le développement des échanges économiques et commerciaux, dans l'esprit d'un partenariat rénové », lit-on dans le document.

Les deux Chefs d'État ont également échangé sur les grandes questions internationales d'intérêt commun.

Le Chef de l'État a par ailleurs remercié la France pour l'appui apporté à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

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