Sénégal: Production minière au pays - Evolution contrastée en août 2026

La production en valeur des principales ressources minières du Sénégal a connu une évolution contrastée en août 2026. En variation mensuelle, les quatre produits suivis affichent un recul, avec des baisses particulièrement marquées pour le sel iodé et l'attapulgite. Sur un an, en revanche, l'or et l'attapulgite restent en progression.

Selon les données du mois d'août rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), la valeur de la production d'or s'établit à 59,9 milliards de francs Cfa, contre 63,2 milliards en juillet, soit une contraction de 5,1%. Malgré ce repli mensuel, le métal précieux affiche une progression de 29,8% par rapport à août 2025. Sur les huit premiers mois de 2026, sa production en valeur atteint 496,8 milliards de francs Cfa, en hausse de 23,4% sur un an.

Le zircon enregistre également une baisse de 3,6% sur un mois, à 2 milliards de francs Cfa. Comparée à août 2025, sa production en valeur recule de 24,8%. La tendance est encore plus marquée sur les huit premiers mois de l'année, avec une chute de 57,6% par rapport à la même période de 2025.

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L'attapulgite suit la même orientation mensuelle, avec une baisse de 16,4%, sa valeur de production passant de 187,2 millions à 156,5 millions de francs Cfa. Elle conserve toutefois une évolution annuelle positive de 17,6%. Sur la période janvier-août, elle affiche une progression de 12,6%.

Le recul le plus important concerne le sel iodé. Sa production en valeur s'est établie à 455,7 millions de francs Cfa en août, contre 686,7 millions le mois précédent, soit une baisse de 33,6%. Elle diminue également de 31,4% sur un an. Sur les huit premiers mois de 2026, le repli atteint 10,7%.

Ces résultats traduisent ainsi des évolutions divergentes selon les ressources. Si l'or et l'attapulgite conservent une dynamique positive sur les huit premiers mois de l'année, le zircon et le sel iodé affichent des reculs significatifs.