Angola: Les projets structurants à Mbanza Kongo satisfont le ministre d'État

Mbanza Kongo — Le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, s'est déclaré, ce lundi, satisfait des projets structurants en cours dans la municipalité de Mbanza Kongo, dans la province de Zaïre.

En dressant le bilan de sa visite de quelques heures dans cette ville classée au patrimoine mondial, le ministre a indiqué que la mise en service de ces infrastructures, prévue dès le premier semestre 2027, améliorera la qualité de vie de la population locale.

Il s'agit des travaux de l'Hôpital général du Zaïre, de l'Aéroport international Nimi a Lukeni, du complexe résidentiel de Mbanza Kongo, comprenant 1 500 appartements, ainsi que de la réhabilitation de la route reliant Mbanza Kongo, Cuimba et Buela, sur un linéaire de 115 kilomètres.

Selon José de Lima Massano, tous les chantiers visités présentent un niveau d'exécution physique et financière satisfaisant ; leur achèvement contribuera au développement socio-économique de la province du Zaïre.

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Évoquant plus précisément les travaux du futur Hôpital général du Zaïre, le ministre d'État a indiqué que les obstacles ayant retardé son achèvement ont été surmontés et que le chantier progresse de manière satisfaisante.

José de Lima Massano a affirmé que la province de Zaïre bénéficierait de nouvelles infrastructures, sans toutefois donner de précisions, destinées à stimuler son développement dans des domaines très variés.

D'après le responsable, l'Exécutif s'emploie à relancer tous les projets déjà entamés qui étaient à l'arrêt pour des raisons financières, techniques, ou en raison des capacités des entrepreneurs retenus.

