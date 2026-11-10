Angola: Le pays plaide pour une révision des droits de douane appliqués aux produits africains en Corée du Sud

Luanda — L'Angola a appelé le Gouvernement sud-coréen à réexaminer sa politique tarifaire à l'égard des produits en provenance des pays africains, afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre les deux parties.

Cette position a été exprimée lundi par l'ambassadeur d'Angola en Corée du Sud, Sianga Abílio, lors d'une rencontre avec les ambassadeurs africains accrédités à Séoul, organisée à l'initiative de l'Association coréenne des importateurs (KOIMA).

Selon le diplomate, il est également essentiel de mettre en place des conditions d'accès plus favorables au marché sud-coréen pour les produits africains.

Cité dans une note d'information, Sianga Abílio a souligné que la réduction ou l'ajustement des droits de douane et des autres prélèvements à l'importation pourrait contribuer à alléger les coûts d'exportation, à renforcer la compétitivité des produits africains et à stimuler les échanges commerciaux entre les pays du continent et la Corée du Sud.

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Il a plaidé en faveur d'une approche commerciale plus équilibrée et inclusive, tenant compte des spécificités des économies africaines et permettant de convertir le potentiel productif du continent en perspectives concrètes d'affaires, d'investissement et de développement économique.

L'ambassadeur a, à cet égard, mis en avant l'abondance des ressources naturelles, la disponibilité de terres fertiles et le considérable potentiel agricole de l'Afrique, autant d'atouts susceptibles de favoriser un approfondissement de la coopération économique et commerciale entre les pays africains et la Corée du Sud.

À cette occasion, le diplomate angolais a invité les opérateurs économiques et les investisseurs sud-coréens à saisir les opportunités offertes par l'Angola, mettant en avant sa riche biodiversité, ses vastes terres arables ainsi que ses importantes ressources minérales stratégiques.

Ces ressources, a-t-il relevé, revêtent un intérêt particulier pour plusieurs chaînes de valeur industrielles, notamment celles liées à la fabrication de produits sud-coréens jouissant d'une reconnaissance et d'une appréciation sur les marchés internationaux.

La participation de l'Angola à cette rencontre constitue une occasion de promouvoir le potentiel économique national, d'attirer les investissements sud-coréens et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l'agriculture, des mines, de l'industrie et du commerce.

Cette démarche s'inscrit dans la volonté de consolider les relations économiques et commerciales entre l'Angola, la Corée du Sud et, plus largement, le continent africain.