Angola: Le pays achève avec succès une mission de validation de la surveillance continue de la sécurité aérienne

Luanda — L'Angola a achevé avec succès la mission de validation coordonnée de la surveillance continue (ICVM), menée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), sans qu'aucune préoccupation significative de sécurité (SSC) n'ait été relevée.

Selon l'Autorité nationale de l'aviation civile (ANAC), cette mission s'est déroulée du 21 octobre au 6 novembre de l'année en cours, à Luanda, avec pour objectif d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des mesures correctives découlant de l'audit réalisé en 2022, ainsi que de vérifier l'efficacité du système national de supervision de la sécurité de l'aviation civile.

Dans le cadre du Programme universel d'audits de supervision de la sécurité (USOAP), l'équipe d'audit a procédé à l'évaluation de huit domaines techniques fondamentaux, notamment la législation, l'organisation, la délivrance des licences au personnel, l'exploitation des aéronefs, la navigabilité, les enquêtes sur les accidents et incidents, les services de navigation aérienne, les aérodromes et les aides au sol.

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Dans un communiqué transmis lundi à l'ANGOP, la présidente du conseil d'administration de l'ANAC, Amélia Kuvíngua, a estimé que l'absence de toute préoccupation significative de sécurité constituait un signal positif des efforts déployés par l'État angolais pour renforcer ses capacités de supervision et garantir le respect des normes internationales de l'OACI.

La responsable a toutefois souligné que les progrès enregistrés ne dispensaient pas de poursuivre les actions d'amélioration. Elle a, à cet égard, de nouveau comparé le processus d'audit à une « consultation médicale », estimant qu'il appartient au pays de comprendre les conclusions de l'évaluation, de suivre les recommandations formulées et d'assumer pleinement ses responsabilités dans l'amélioration continue du système.

De son côté, le chef de l'équipe d'audit, Arkadii Merkulov, a félicité l'Angola pour les avancées réalisées depuis 2022, année où le taux de mise en oeuvre effective s'établissait à 62,03 %. Il a notamment salué l'engagement de l'ANAC et le soutien de l'Exécutif angolais, tout en soulignant la nécessité d'assurer un suivi permanent des domaines nécessitant encore une attention particulière.

Les données préliminaires font état d'une progression significative du taux de mise en oeuvre effective. Les résultats définitifs seront toutefois confirmés par le siège de l'OACI, à Montréal, au Canada, à l'issue de l'analyse des données recueillies.

Dans son communiqué, l'ANAC réaffirme qu'un système de supervision solide et conforme aux normes et pratiques recommandées à l'échelle internationale contribue à renforcer la crédibilité du pays, à améliorer sa connectivité aérienne, à stimuler le tourisme et les échanges commerciaux, ainsi qu'à consolider la confiance des opérateurs et des investisseurs internationaux.