Angola: Football - Petro bat le Primeiro de Maio grâce à un but de Kinito

Luanda — Le Petro de Luanda a s'est imposé face au Primeiro de Maio sur le score de 1-0, ce dimanche soir au stade 11 de Novembro, lors d'un match comptant pour la 10e journée de la Liga Unitel Girabola.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le défenseur central Kinito à la 82e minute, offrant ainsi les trois points aux champions nationaux en titre.

Grâce à ce résultat, le Petro de Luanda porte son total à 22 points et occupe la deuxième place, tandis que le 1.º de Maio de Benguela reste bloqué à 11 points.

Lors de la 10e journée, le Petro affrontera l'Interclube, au stade 22 de Junho, tandis que le 1.º de Maio jouera contre le Recreativo da Caála au stade Daniel Lutucuta.

La rencontre s'est déroulée en présence du sélectionneur national, Aliou Cissé, qui a assisté au match au lendemain de l'annonce de la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation face au Soudan du Sud.