Angola: Le « derby » de Benguela au coeur de la 4e journée de l'Unitel Basket

Luanda — Le match opposant la Casa Pessoal do Porto do Lobito (CPPL) au Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela (CAB) sera l'affiche phare de la quatrième journée du championnat national de basket-ball masculin (séniors) « Unitel Basket », prévue ce mardi et comprenant sept rencontres.

La rencontre, qui débutera à 18h00 au gymnase de la CPPL, mettra aux prises deux formations comptant chacune cinq points. Toutes deux réalisent une bonne performance dans cette phase de la compétition, occupant respectivement la cinquième et la sixième place du classement, dominé par le Petro de Luanda et l'Interclube, qui totalisent chacun six points.

Les deux équipes ont connu des fortunes diverses lors de la précédente journée : le CAB a bénéficié d'une victoire par forfait face au Ferroviário, tandis que les joueurs du port (CPPL) se sont inclinés dans la capitale face au Petro de Luanda, avec un écart significatif de 22 points (71-93).

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La journée débutera à 15h00 avec le duel entre le Ferroviário de Angola et le Genesis Sport Clube, au gymnase du Ferrovia, à Luanda. Le programme prévoit également les rencontres suivantes : CFD Kwanza contre Cidade do Kilamba à 15h30 (gymnase Fernando Sousa) ; Vila Clotilde face à l'Interclube à 18h00 (dans la même enceinte) ; et enfin, Sporting de Luanda contre Akiras Academy à 18h00, au Dream Space, à Viana.

De son côté, le leader et tenant du titre, Petro de Luanda, affronte l'ASA sur le terrain de ce dernier à 15h30, tandis que le 1º de Agosto reçoit, trente minutes plus tard, le Núcleo de Basquetebol do Maculusso au pavillon Victorino Cunha.

La compétition présente un certain équilibre dans la première moitié du classement, où les équipes du Sporting de Luanda, du 1º de Agosto, de Vila Clotilde, du CAB de Benguela et du CPPL comptent chacune cinq points, derrière le Petro et l'Interclube, qui en totalisent six.

Résultats de la 3e journée :