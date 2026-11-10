Angola: La campagne agricole implique plus de 46 000 familles à Cuando

Mavinga — Quarante-six mille deux cent sept familles paysannes de la province du Cuando participent à la campagne agricole 2026/2027, prévoyant une récolte de plus de 300 000 tonnes de divers produits agricoles.

S'adressant ce lundi à l'ANGOP, le directeur du Bureau provincial de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de Cuando, Vitorino Samanjolo, a rassuré que plus de 300 000 tonnes seront récoltées sur une superficie de 135 419 hectares préparés dans les neuf municipalités de la province.

Pour faciliter l'écoulement des produits agricoles, la gouverneure de Cuando, Carla Cativa, a fait don de camions et de tracteurs, ainsi que de 228 tonnes de semences certifiées, de 4000 outils agricoles et de 3000 plants de différentes variétés.

Selon le directeur, cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement provincial visant à renforcer les activités agricoles, à promouvoir la sécurité alimentaire et à améliorer les conditions de vie des familles paysannes.

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Lors de la récolte 2025/2026, les paysans avaient réalisé une récolté de plus de 86 000 tonnes de céréales et de légumes, avec l'accent sur les municipalités de Mavinga et de Dirico, où il y a eu récolte de plus de 13 000 tonnes de sorgho et de millet sur 10 700 hectares.