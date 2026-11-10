Afrique: TotalEnergies CAF CAN 2027 - Kudus et Kyereh de retour avec le Ghana pour affronter la Somalie

Mohammed Kudus s'apprête à retrouver la sélection ghanéenne en 2026, tandis que Daniel-Kofi Kyereh fait son retour chez les Black Stars après près de quatre ans d'absence. Les deux joueurs figurent dans le groupe retenu pour la double confrontation face à la Somalie, dans le cadre des éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations PAMOJA 2027.

Le capitaine Jordan Ayew et le défenseur Alidu Seidu font également leur retour. Le sélectionneur intérimaire Kim Lars Björkegren renforce ainsi son groupe à l'approche de deux rencontres que le Ghana doit impérativement remporter pour relancer sa campagne qualificative.

Les Black Stars ont en effet manqué leur entrée en lice dans le groupe C, avec deux défaites consécutives face à la Côte d'Ivoire et à la Gambie. Ils occupent actuellement la dernière place de la poule, sans le moindre point.

Le retour de Kudus constitue l'une des principales satisfactions de cette liste. L'attaquant de Tottenham Hotspur n'a plus porté le maillot national cette année, une blessure l'ayant notamment privé de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, organisée au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

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Le retour de Kyereh était, lui, particulièrement attendu. Le milieu de terrain du VfL Osnabrück n'avait plus été convoqué depuis décembre 2022, après une grave blessure qui a longtemps perturbé sa carrière. Près de quatre ans plus tard, il retrouve enfin le groupe des Black Stars.

Jordan Ayew effectue également son retour après avoir manqué les précédentes rencontres face à la Côte d'Ivoire et à la Gambie en raison d'une blessure à l'aine. L'expérimenté attaquant reste l'un des cadres de la sélection et aura un rôle important à jouer pour guider ses coéquipiers dans cette opération relance.

Alidu Seidu figure lui aussi parmi les joueurs rappelés, tandis que l'attaquant de Brighton & Hove Albion, Ibrahim Osman, conserve sa place dans le groupe.

Le sélectionneur intérimaire a également récompensé les performances réalisées dans le championnat ghanéen en faisant appel à plusieurs joueurs locaux. Musa Hamzata, d'Asante Kotoko, ainsi que les deux joueurs de Medeama SC, Etse Dogli et Emmanuel Annor, ont été convoqués pour renforcer respectivement la défense, le milieu de terrain et le secteur offensif.

Le défenseur du FC Samartex, Isaac Afful, figure également dans la liste, tandis que le gardien de Hearts of Oak, Benjamin Asare, conserve sa place parmi les trois portiers sélectionnés.

Le groupe ghanéen s'appuie par ailleurs sur plusieurs internationaux évoluant à l'étranger, parmi lesquels Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Gideon Mensah, Jonas Adjetey, Mohammed Salisu et Prince Adu Kwabena.

Les Black Stars ont débuté leur rassemblement à Accra dimanche 8 novembre, en préparation de cette double confrontation.

Le Ghana recevra la Somalie au Sekondi Sports Stadium jeudi 12 novembre à 15h00 GMT, avant de retrouver le même adversaire lundi 16 novembre, à la même heure.

Alors que la Côte d'Ivoire et la Gambie ont réalisé un sans-faute lors des deux premières journées, ces deux rendez-vous face à la Somalie représentent une occasion capitale pour le Ghana de décrocher ses premiers points et de se repositionner dans la course à la qualification.

La liste du Ghana pour affronter la Somalie

Gardiens : Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak, Ghana), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen, Suisse), Joseph Anang (St Patrick's Athletic, Irlande).

Défenseurs : Gideon Mensah (FC Cologne, Allemagne), Isaac Afful (FC Samartex 1996, Ghana), Alidu Seidu (OGC Nice, France), Jerome Opoku (İstanbul Başakşehir, Turquie), Jonas Adjetey (Wolfsburg, Allemagne), Kojo Peprah Oppong (Fenerbahçe, Turquie), Mohammed Salisu (AS Monaco, France), Musa Hamzata (Asante Kotoko, Ghana).

Milieux de terrain : Caleb Yirenkyi (Coventry City, Angleterre), Etse Dogli (Medeama SC, Ghana), Thomas Partey (Al Shabab, Arabie saoudite), Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava, Slovaquie), Daniel-Kofi Kyereh (VfL Osnabrück, Allemagne), Augustine Boakye (Saint-Étienne, France), Ibrahim Sulemana (Sassuolo, Italie).

Attaquants : Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur, Angleterre), Abdul Fatawu Issahaku (Ipswich Town, Angleterre), Emmanuel Annor (Medeama SC, Ghana), Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion, Angleterre), Prince Adu Kwabena (FC Viktoria Plzeň, République tchèque), Brandon Thomas-Asante (Coventry City, Angleterre), Felix Afena-Gyan (Iğdir FK, Turquie), Jordan Ayew (Sheffield United, Angleterre).