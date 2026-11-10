Afrique: Lamine Ndiaye (USM Alger) - « Nous n'étions pas venus pour jouer, mais pour gagner »

L'entraîneur de l'USM Alger, Lamine Ndiaye, a salué le bon départ de son équipe, qui lui a permis de s'imposer 3-1 face aux Mamelodi Sundowns en finale de la TotalEnergies CAF Supercoupe, disputée à Pretoria.

L'USMA décroche ainsi son deuxième titre en TotalEnergies CAF Supercoupe, après un premier sacre en 2024.

Né au Sénégal, le technicien de l'USM Alger estime que l'ouverture rapide du score a facilité la tâche de ses joueurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous savions que les Mamelodi Sundowns aiment avoir la possession du ballon. Mes joueurs ont fourni beaucoup d'efforts pour les en empêcher, malgré plusieurs blessures dans nos rangs, tout comme chez notre adversaire. Nous avons eu la chance de concrétiser notre première occasion, ce qui nous a permis de bien entrer dans le match. Ils ont égalisé, mais nous avons réussi à inscrire un deuxième but. Nous avions un plan de jeu. Lorsque nous avons marqué le troisième but, nous étions convaincus que nous allions gagner. Ce troisième but a fait la différence, car il a ouvert le jeu. Nous avons affronté une grande équipe des Sundowns », a expliqué Ndiaye.

« Les Sundowns sont considérés comme la meilleure équipe d'Afrique. Ils affichent une grande régularité depuis cinq ans et pratiquent un très beau football. Mais nous ne sommes pas venus ici pour simplement jouer, nous sommes venus pour gagner. C'est un trophée important, qui compte beaucoup pour le continent, pour nous et pour le peuple algérien », a-t-il ajouté.

Il s'agit du deuxième sacre de Lamine Ndiaye en TotalEnergies CAF Supercoupe. Le technicien sénégalais possède également à son palmarès des titres en TotalEnergies CAF Ligue des Champions et en TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération, ce qui fait de lui l'un des entraîneurs les plus titrés du football africain.

À 70 ans, Ndiaye n'a pas caché sa fierté de connaître de telles réussites sur le banc, lui qui estime ne pas avoir pu accomplir autant de choses durant sa carrière de joueur.

« J'ai toujours été guidé par la passion, d'abord en tant que joueur, puis comme entraîneur. Je n'ai pas réussi à accomplir grand-chose en tant que footballeur et je m'étais promis de faire davantage comme entraîneur. C'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai eu l'occasion d'entraîner en Europe, mais j'ai choisi de saisir une opportunité au Cameroun, où j'ai travaillé pendant six ans. J'ai parcouru l'Afrique et j'ai toujours été animé par cette passion. J'ai également eu la chance de diriger de grands joueurs, qui ont toujours été à l'écoute », a conclu le technicien.