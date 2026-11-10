Afrique: TotalEnergies CAF CAN 2027 - Ali Maher dévoile sa première liste avec l'Égypte

Nommé à la tête de la sélection égyptienne, Ali Maher n'aura pas tardé à dévoiler sa première liste. Moins de 24 heures après sa nomination, le nouveau sélectionneur a retenu un groupe marqué par les retours du gardien Mohamed El Shenawy et de l'ailier Mahmoud Hassan « Trézéguet », tandis que l'attaquant Mahmoud Mamdouh connaît sa première convocation chez les A.

Ancien attaquant de l'Égypte et d'Al Ahly, Ali Maher s'est forgé une expérience sur les bancs de plusieurs clubs du championnat égyptien, notamment Pyramids FC, Al Masry, ENPPI et Ceramica Cleopatra. Il a été nommé sélectionneur des Pharaons samedi, en remplacement de Hossam Hassan, remercié après avoir conduit l'Égypte jusqu'en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA l'été dernier.

Le nouveau patron des Pharaons est immédiatement entré dans le vif du sujet. L'Égypte s'apprête à affronter le Malawi dans le cadre d'une double confrontation comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies « PAMOJA 2027 ». Les Égyptiens recevront les Flames au Caire le 13 novembre, avant de se déplacer à Lilongwe pour le match retour, quatre jours plus tard.

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Les Pharaons occupent la tête du groupe B avec quatre points. Après un match nul et vierge à domicile face à l'Angola, ils ont largement dominé le Soudan du Sud (5-0) à l'extérieur. De son côté, le Malawi pointe à la troisième place avec trois unités. Les Flames ont débuté par une victoire à domicile contre le Soudan du Sud (2-1), avant de s'incliner face à l'Angola (1-3).

Le capitaine et leader Mohamed Salah conduira un groupe dans lequel figurent également plusieurs joueurs de retour, à l'image des deux Zamalek Mahmoud Hamdy et Mohamed Shehata, ainsi que des joueurs de Pyramids FC Mahmoud Marei et Nasser Maher. En attaque, les Pharaons pourront notamment compter sur Omar Marmoush (Tottenham Hotspur), Haitham Hassan (Celtic) et Hamza Abdelkarim (FC Barcelone).

La principale nouveauté de cette liste est la première convocation de Mahmoud Mamdouh. L'attaquant de Modern Sport est récompensé de son excellent début de saison en championnat égyptien, dont il occupe actuellement la tête du classement des buteurs avec huit réalisations en autant de rencontres.

La liste de l'Égypte pour la double confrontation face au Malawi :

Gardiens : Mohamed El Shenawy (Al Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek), Mostafa Shobeir (Al Ahly), Mohamed Alaa (Ceramica Cleopatra).

Défenseurs : Mahmoud Hamdy « El-Wensh » (Zamalek), Hossam Abdelmeguid (Ludogorets Razgrad, Bulgarie), Ramy Rabiaa (Al-Aïn, Émirats arabes unis), Mohamed Abdelmonem (Nice, France), Mahmoud Marei (Pyramids FC), Mohamed Hany (Al Ahly), Karim Hafez (Pyramids FC), Ahmed Fattouh (Zamalek), Tarek Alaa (Zed FC).

Milieux de terrain : Marwan Attia (Al Ahly), Mohannad Lasheen (Pyramids FC), Mahmoud Saber (Pyramids FC), Mohamed Shehata (Zamalek), Nasser Maher (Pyramids FC), Ibrahim Adel (NordsjaElland, Danemark), Mahmoud Hassan « Trézéguet » (Al-Riyadh, Arabie saoudite), Ahmed Sayed « Zizo » (Al Ahly), Haitham Hassan (Celtic, Écosse).

Attaquants : Mohamed Salah (Trabzonspor, Turquie), Omar Marmoush (Tottenham Hotspur, Angleterre), Hamza Abdelkarim (FC Barcelone, Espagne), Mahmoud Mamdouh (Modern Sport).