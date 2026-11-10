Afrique: TotalEnergies CAF CAN 2027 / Tunisie - Un mélange d'expérience et de jeunesse pour défier la Libye

La Tunisie s'appuie sur un noyau de joueurs expérimentés, emmené par Ferjani Sassi, Aïssa Laïdouni, Ali Maaloul et Montassar Talbi, tout en faisant une place à une nouvelle génération d'attaquants. Les Aigles de Carthage préparent un double affrontement décisif face à la Libye, dans le cadre des éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations PAMOJA 2027.

Les Aigles de Carthage abordent ces deux rencontres sous pression. Tenue en échec lors de ses deux premières sorties du groupe H face à l'Ouganda et au Botswana, la sélection tunisienne ne compte que deux points et court toujours après sa première victoire dans ces qualifications.

Alors que l'Ouganda, coorganisateur de la phase finale en 2027, est déjà assuré de participer à la compétition, la Tunisie doit batailler pour décrocher l'unique autre billet qualificatif. Les confrontations face à la Libye prennent ainsi une importance particulière.

Le sélectionneur Moïne Chaâbani a convoqué 27 joueurs, répartis entre trois gardiens, neuf défenseurs, huit milieux de terrain et sept attaquants. Un groupe qui associe plusieurs cadres de la sélection à des éléments désireux de s'imposer au plus haut niveau.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est au milieu de terrain que se concentre une grande partie de l'expérience tunisienne.

Ferjani Sassi et Aïssa Laïdouni seront épaulés par Mohamed Ali Ben Romdhane, Anis Ben Slimane et Mohamed Belhadj Mahmoud. Ismaël Gharbi, Moëtez Zemzemi et Samy Chouchane offrent également des solutions supplémentaires dans l'entrejeu.

En défense, le vétéran Ali Maaloul figure toujours dans le groupe aux côtés de Montassar Talbi, Mohamed Dräger, Omar Rekik et Alaa Ghram.

Chaâbani a également fait appel à Ghaith Zaalouni, Adem Arous, Mohamed Nasraoui et Mohamed Amine Ben Hmida, disposant ainsi de plusieurs options pour composer son arrière-garde.

Le secteur offensif affiche, lui, un visage sensiblement plus jeune.

Khalil Ayari et Raki Aouani font notamment partie des joueurs appelés à saisir leur chance. Sayfallah Ltaief, Elyes Saad, Firas Chaouat, Mohamed Ali Ben Hammouda et Hazem Mastouri complètent le contingent offensif.

La Tunisie devra surtout retrouver de l'efficacité devant le but après avoir laissé échapper des points lors de ses deux premières rencontres.

L'Ouganda occupe actuellement la première place du groupe H avec quatre points. La Tunisie et le Botswana suivent avec deux unités chacun, tandis que la Libye ferme la marche avec un point.

Ce double rendez-vous face aux Libyens pourrait donc rebattre les cartes dans ce groupe, à deux journées de la fin des éliminatoires.

Moïne Chaâbani espère que l'alliance entre l'expérience de ses cadres et la fraîcheur de ses jeunes attaquants permettra à son équipe de franchir un cap et de reprendre la main dans la course à la qualification.

La liste de la Tunisie pour affronter la Libye

Gardiens :

Aymen Dahmen (CS Sfaxien, Tunisie)

Mouhib Chamekh (Club Africain, Tunisie)

Bechir Ben Saïd (Espérance de Tunis, Tunisie)

Défenseurs :

Ghaith Zaalouni (Club Africain, Tunisie)

Mohamed Dräger (Espérance de Tunis, Tunisie)

Omar Rekik (Ludogorets, Bulgarie)

Montassar Talbi (FC Lorient, France)

Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk, Ukraine)

Adem Arous (Kasimpaşa, Türkiye)

Mohamed Nasraoui (NK Istra, Croatie)

Mohamed Amine Ben Hmida (Al-Hazem, Arabie saoudite)

Ali Maaloul (CS Sfaxien, Tunisie)

Milieux de terrain :

Aïssa Laïdouni (Al-Wakrah, Qatar)

Ferjani Sassi (Al-Gharafa, Qatar)

Mohamed Ali Ben Romdhane (Al-Shamal, Qatar)

Moëtez Zemzemi (CSKA Sofia, Bulgarie)

Mohamed Belhadj Mahmoud (Espérance de Tunis, Tunisie)

Anis Ben Slimane (Norwich City, Angleterre)

Samy Chouchane (Dijon FCO, France)

Ismaël Gharbi (CD Leganés, Espagne)

Attaquants :