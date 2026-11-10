Afrique: TotalEnergies CAF CAN 2027 - Le Niger défie deux fois le Maroc avec un effectif largement local

Le Niger affrontera à deux reprises le Maroc sur ses terres, avec un effectif composé en grande partie de joueurs évoluant dans le championnat local. Le sélectionneur Nabil Neghiz prépare ses hommes à un double rendez-vous crucial dans le cadre des éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations PAMOJA 2027.

Faute de disposer d'un stade homologué, le Mena ne pourra pas recevoir son adversaire au Niger. Les deux rencontres des 3e et 4e journées se disputeront donc au Maroc.

Le premier match aura lieu le 13 novembre au complexe Mohammed-V de Casablanca, avant une seconde confrontation programmée le 17 novembre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Nabil Neghiz a retenu 25 joueurs, dont neuf évoluent au Niger. Un seul élément de son groupe joue actuellement dans l'un des cinq grands championnats européens.

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Il s'agit de Rahim Alhassane, pensionnaire de Bologne, qui devrait occuper un rôle important sur le flanc gauche de la défense nigérienne.

La sélection compte également six joueurs évoluant dans d'autres championnats européens, six en Asie et quatre dans des clubs d'autres pays africains.

Parmi ces derniers figure le défenseur central Mohamed Abdouramane, qui évolue au Maroc sous les couleurs du RCA Zemamra. Sa connaissance du championnat et de l'environnement local pourrait constituer un atout pour le Mena.

Le défenseur Oumar Sako, qui évolue en Russie, le milieu de terrain Ali Mohamed, l'attaquant Daniel Sosah et l'expérimenté ailier Tidjani Amadou Moutari figurent également dans la liste.

Avant cette fenêtre internationale de novembre, le Niger occupe la troisième place du groupe A avec trois points, à égalité avec le Gabon, deuxième, mais devancé à la différence de buts.

Pour ses débuts à la tête de la sélection, Neghiz avait conduit le Mena à une victoire 2-1 contre le Lesotho, avant de s'incliner 2-0 face au Gabon lors de la deuxième journée.

Le Maroc aborde, de son côté, ce double rendez-vous avec un bilan parfait. Les Lions de l'Atlas ont remporté leurs deux premières rencontres face au Gabon et au Lesotho sur le même score de 2-0 et occupent seuls la tête du groupe avec six points.

Les trajectoires opposées des deux sélections annoncent un sérieux défi pour le Niger face au leader, d'autant que les deux rencontres se joueront à l'extérieur.

La liste de Neghiz conserve néanmoins une solide ossature locale. Les joueurs de l'AS FAN, de l'USGN, de l'ASN Nigelec et de l'AS Douanes représentent une part importante de l'effectif.

Le sélectionneur pourra également s'appuyer sur l'expérience de ses internationaux évoluant à l'étranger pour tenter de prendre des points face à une équipe marocaine qui n'a toujours pas encaissé le moindre but depuis le début des qualifications.

Ce double affrontement pourrait peser lourd dans la course à la qualification du Mena, à l'approche des deux dernières journées de la campagne éliminatoire.

La liste du Niger pour affronter le Maroc

Gardiens :

Mahamadou Tanja Djibrilla Kassali (Simba SC, Tanzanie)

Issiaka Boukari Kanta (ASN Nigelec, Niger)

Abdoulaye Mainassara Boubacar (AS FAN, Niger)

Défenseurs :

Oumar Sako (FC Rostov, Russie)

Ibrahim Mahamane Sani (Spartanii Sportul, Moldavie)

Yacouba Diori (Al-Ahed, Liban)

Mohamed Abdouramane (RCA Zemamra, Maroc)

Aboubacar Camara (KS Bylis, Albanie)

Adamou Gora (USGN, Niger)

Rahim Alhassane (Bologne, Italie)

Pape M'Baye (AS FAN, Niger)

Jalil Mamane (AS Douanes, Niger)

Milieux de terrain :

Youssouf Oumarou (Stade Tunisien, Tunisie)

Ousseini Badamassi (Al-Ahed, Liban)

Hassane Harouna Moussa (AS FAN, Niger)

Boubacar Abdoul Madjid Moumouni (Al-Shorta, Irak)

Mamane Sabo (Železničar Pančevo, Serbie)

Ali Mohamed (Maccabi Haïfa, Israël)

Attaquants :