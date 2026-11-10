Afrique: TotalEnergies CAF Supercoupe - L'USM Alger renverse Mamelodi Sundowns et décroche un deuxième sacre

L'USM Alger a remporté sa deuxième TotalEnergies CAF Supercoupe en s'imposant face à Mamelodi Sundowns (3-1), ce dimanche à Pretoria. Portés par un Ahmed Khaldi étincelant, buteur et passeur décisif, les Algériens ont dominé les champions d'Afrique sud-africains au stade Loftus Versfeld et confirmé leur statut de vainqueurs de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération.

Zakaria Draoui, Saadi Radouani et Ahmed Khaldi ont inscrit les trois buts des Rouge et Noir, privant les Sundowns d'un nouveau trophée continental. Iqraam Rayners avait pourtant égalisé sur penalty pour les locaux, qui ont vécu un après-midi compliqué, marqué notamment par deux changements forcés en début de rencontre en raison de blessures.

Ce succès permet à l'USM Alger d'empocher une prime de 500 000 dollars et confirme la domination récente des vainqueurs de la Coupe de la Confédération dans cette compétition. Quatre des cinq dernières éditions ont ainsi été remportées par les détenteurs du trophée de la deuxième compétition interclubs de la CAF. Seul le club égyptien de Pyramids FC, vainqueur de la Ligue des Champions, est parvenu à interrompre cette série.

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Déjà sacrés en 2023, les Algérois décrochent donc une deuxième Supercoupe après avoir remporté la dernière édition de la Coupe de la Confédération face au Zamalek, au terme d'une finale décidée aux tirs au but.

Khaldi décisif, l'USMA frappe d'entrée

L'USM Alger n'a pas tardé à prendre les commandes de la rencontre. Dès la 4e minute, Ahmed Khaldi a fait parler sa vitesse et sa technique sur le côté droit avant de pénétrer dans la surface et de délivrer un centre en retrait parfaitement exploité par Zakaria Draoui, qui a conclu à bout portant.

Pris à froid devant leur public, les Sud-Africains ont rapidement dû courir après le score. Les difficultés de Miguel Cardoso se sont accentuées avant même le coup d'envoi avec la blessure du milieu portugais Nuno Santos à l'échauffement.

Le technicien des Sundowns a alors intégré Cassius Mailula dans son onze de départ. Mais le scénario s'est encore compliqué à la 15e minute avec la sortie sur blessure de l'attaquant Brayan Leon, remplacé par Iqraam Rayners.

Ce dernier n'a pas tardé à se signaler. Après intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour une main dans la surface, Mamelodi Sundowns a obtenu un penalty. Rayners s'est chargé de le transformer à la 25e minute, prenant Oussama Benbot à contre-pied pour remettre les deux équipes à égalité.

Revigorés par cette égalisation, les Sud-Africains ont tenté de prendre l'avantage. Thapelo Morena, à la réception d'un centre de Mailula, a notamment obligé Benbot à réaliser une intervention décisive.

Mais les Algérois ont rapidement rappelé leur efficacité. À la 37e minute, sur un corner, une première tentative de la tête a heurté la barre transversale. Plus prompt que ses adversaires sur le ballon repoussé, Saadi Radouani a remis les siens devant d'une nouvelle tête.

L'USMA a ainsi regagné les vestiaires avec un avantage mérité (2-1).

Khaldi assomme les Sundowns, l'USMA maîtrise

Le coup d'envoi de la seconde période a été retardé en raison des conditions météorologiques. Mais cette interruption n'a pas refroidi les ardeurs algéroises.

À la 55e minute, Ahmed Khaldi a signé le geste de la rencontre. À l'entrée de la surface, l'attaquant s'est débarrassé de son vis-à-vis avant d'enrouler une frappe magistrale dans le petit filet opposé de Ronwen Williams. Un chef-d'oeuvre qui a permis à l'USM Alger de prendre deux buts d'avance (3-1).

Dos au mur, Mamelodi Sundowns a tenté de réagir. Teboho Mokoena a essayé de réduire l'écart sur une frappe lointaine, contrée par la défense algérienne. Tashreeq Matthews a également cherché à apporter du danger, tandis que Miguel Cardoso a procédé à de nouveaux ajustements offensifs avec l'entrée d'Antonio van Wyk.

Mais les Sud-Africains se sont heurtés à un bloc algérien parfaitement organisé. Solide défensivement, l'USMA a également continué à se montrer dangereuse en contre.

Khaldi a failli s'offrir un doublé sur une reprise de volée puissante, mais Ronwen Williams a repoussé le ballon d'une superbe claquette. Le portier sud-africain s'est encore illustré un quart d'heure avant le terme en détournant une frappe à ras de terre de Dramane Kamagaté.

Malgré ces interventions, les Sundowns n'ont jamais réussi à inverser la tendance. En fin de rencontre, ils ont cru réduire l'écart après un but contre son camp, mais la VAR a annulé la réalisation, le ballon ayant préalablement franchi la ligne de touche au cours de l'action.

L'USM Alger a alors tranquillement géré les dernières minutes pour s'offrir un nouveau sacre continental.

L'USMA confirme son statut sur la scène africaine

Cette victoire vient récompenser la progression du club algérois, qui confirme sa place parmi les références du football africain. Après son succès en Coupe de la Confédération face au Zamalek, l'USMA ajoute une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès.

Avec deux Supercoupes remportées, en 2023 et en 2026, les Rouge et Noir poursuivent également la belle série des vainqueurs de la Coupe de la Confédération face aux champions de la Ligue des Champions.

Pour Mamelodi Sundowns, la déception est importante. Après leur sacre en Ligue des Champions 2025-2026 face à l'AS FAR, les Sud-Africains espéraient soulever un nouveau trophée continental devant leur public. Mais les blessures et l'efficacité de leurs adversaires ont contrarié leurs ambitions.

Le club de Pretoria traverse par ailleurs une période délicate sur la scène continentale, après son élimination dès les tours préliminaires de la Ligue des Champions 2026-2027 face aux Angolais de Wiliete SC. Les champions d'Afrique ne pourront donc pas défendre leur titre lors de la phase de groupes de cette édition.

De son côté, l'USM Alger repart de Pretoria avec un deuxième trophée de Supercoupe et une récompense financière de 500 000 dollars.

Supercoupe de la CAF TotalEnergies 2026 - Fiche technique

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 1-3 USM Alger (Algérie)

Stade : Loftus Versfeld, Pretoria (Afrique du Sud)

Date : Dimanche 8 novembre 2026

Buteurs :

Mamelodi Sundowns : Iqraam Rayners (25e, s.p.)

USM Alger : Zakaria Draoui (4e), Saadi Radouani (37e), Ahmed Khaldi (55e).

Vainqueur : USM Alger (2e sacre)

Prime : 500 000 dollars