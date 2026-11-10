Congo-Kinshasa: Litige immobilier entre Moïse Katumbi et Raphaël Katebe Katoto - Une expertise belge conclut à l'authenticité des signatures contestées

Un nouveau rebondissement est intervenu dans le litige immobilier opposant, devant la Cour de cassation, Raphaël Katebe Katoto à son frère, Moïse Katumbi, au sujet de plusieurs propriétés et fermes situées dans le Haut-Katanga. La défense de Moïse Katumbi a rendu public, lundi 9 novembre, un rapport d'expertise judiciaire réalisé par une spécialiste assermentée en Belgique, concluant à l'authenticité des documents contestés.

Rédigé par Françoise Coenraets, experte judiciaire assermentée près la Cour d'appel de Bruxelles, ce rapport conclut que les actes de vente attribués à Raphaël Katebe Katoto ainsi que les signatures y figurant sont authentiques « à 100 % » et ce, « sans aucune réserve ».

L'expertise porte sur sept documents au total. Parmi eux figurent cinq actes relatifs à la vente d'une villa à Lubumbashi en 2005, ainsi que deux autres documents concernant des bâtiments situés à Kashobwe et une installation à Kalemie.

Selon la défense de Moïse Katumbi, les conclusions de cette expertise confirment la validité des opérations de cession des biens immobiliers contestés. Raphaël Katebe Katoto continue toutefois de nier être l'auteur de ces signatures et de ces actes de vente.

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L'affaire est actuellement examinée par la Cour de cassation. Raphaël Katebe Katoto accuse son frère de spoliation de plusieurs biens immobiliers et exploitations agricoles.

Les proches de Moïse Katumbi rejettent ces accusations et estiment qu'il s'agit d'une démarche visant à l'écarter de la scène politique. Ses avocats dénoncent notamment plusieurs irrégularités de procédure, qu'ils jugent incompatibles avec les principes d'un procès équitable.

Ils contestent également la compétence de la Cour de cassation pour connaître de faits remontant à une période antérieure aux mandats politiques de leur client. La défense relève par ailleurs que Raphaël Katebe Katoto possède la nationalité belge, un élément qu'elle estime devoir être pris en compte dans l'examen du dossier.

Contacté par Radio Okapi, la partie Katebe Katoto n'a pas pu être joint pour réagir aux conclusions de cette expertise judiciaire.