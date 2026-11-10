Congo-Kinshasa: Ebola au Nord-Kivu - L'OMS alerte sur les conséquences des attaques contre les structures sanitaires

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'inquiète des conséquences des attaques armées contre les structures sanitaires dans les zones touchées par l'épidémie d'Ebola au Nord-Kivu. À Beni et dans la zone de santé de Mabalako, plusieurs établissements de santé ont été visés les 5 et 6 novembre, compromettant ainsi les activités de riposte et la prise en charge des patients.

Selon l'OMS, un centre de traitement d'Ebola a été attaqué le 6 novembre à Beni. Une tentative d'incendie de cet établissement a toutefois été empêchée grâce à l'intervention de la police.

Dans la zone de santé de Mabalako, trois centres de santé ont été incendiés lors d'attaques attribuées à un groupe armé, les 5 et 6 novembre. Ces violences ont entraîné la mort de patients, selon l'organisation onusienne.

L'OMS déplore ces actes qui, au-delà des pertes en vies humaines, compromettent les efforts déployés pour contenir la propagation du virus Ebola dans cette partie de la province du Nord-Kivu.

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Des activités de riposte suspendues en raison de l'insécurité

Les conséquences de ces attaques se font également sentir au sein des communautés locales. Plusieurs habitants ont fui leurs localités pour se mettre à l'abri. Parmi eux figurent des personnes identifiées comme contacts de cas d'Ebola et faisant l'objet d'un suivi sanitaire.

Face à la dégradation de la situation sécuritaire, les équipes de riposte ont été contraintes de suspendre les activités programmées le 6 novembre.

L'OMS a néanmoins indiqué que l'ensemble de ses membres du personnel présents dans les localités concernées étaient sains et saufs.

L'OMS appelle à la protection des patients et du personnel sanitaire

Face à cette situation, l'organisation rappelle que les structures sanitaires et les acteurs intervenant dans la réponse humanitaire doivent être protégés contre les violences.

« Le personnel de santé et humanitaire, les patients et les civils doivent être protégés en tout temps », souligne l'OMS, qui avertit également que « la violence ne fait que créer un terrain plus propice à la propagation du virus ».

Dans une déclaration publiée sur son compte X et consultée lundi 9 novembre, le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a également appelé à la paix afin de permettre aux équipes sanitaires de poursuivre leurs interventions et de contribuer à la maîtrise de l'épidémie.