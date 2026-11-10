Congo-Kinshasa: Lubero - Deux structures sanitaires rouvrent après leur fermeture liée à Ebola

Deux structures sanitaires de la zone de santé d'Alimbongo, dans le territoire de Lubero, au Nord-Kivu, ont repris leurs activités après un mois de fermeture liée à la notification de cas de maladie à virus Ebola. Il s'agit du centre de santé de référence de Kitsombiro et du centre de santé de Kasingiri, dont la réouverture a été autorisée le 5 novembre dernier, après leur fermeture intervenue le 3 octobre.

Par ailleurs, les 27 prestataires de soins de ces deux établissements, qui étaient placés en quarantaine, ont également été libérés.

Une mesure prise pour limiter la propagation du virus

Selon des sources de la zone de santé d'Alimbongo, la fermeture de ces deux structures sanitaires visait à interrompre les chaînes de transmission du virus Ebola et à limiter les risques de contamination au sein des établissements concernés.

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La levée de cette mesure et la libération des 27 prestataires constituent ainsi une étape importante dans la poursuite des activités de riposte contre l'épidémie.

La société civile de Kitsombiro a salué la réouverture des deux établissements. Selon cette structure citoyenne, leur fermeture avait contraint les habitants à parcourir plusieurs kilomètres pour accéder à d'autres structures de prise en charge.

Cette situation compliquait l'accès aux soins de proximité et pouvait retarder la prise en charge de certains malades.

Des signes d'amélioration dans la riposte à Ebola

La zone de santé d'Alimbongo enregistre également des avancées dans la lutte contre l'épidémie. Trois personnes guéries y ont été notifiées la semaine dernière, tandis qu'un centre de traitement Ebola est déjà opérationnel dans cette partie du territoire de Lubero.

Ces évolutions constituent des signes encourageants dans la riposte sanitaire. Toutefois, la poursuite des mesures de surveillance et de prévention demeure essentielle pour limiter les risques de nouvelles contaminations et consolider les progrès enregistrés.