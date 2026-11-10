Congo-Kinshasa: La fermeture de l'aéroport de Bunia prolongée jusqu'au 8 février 2027

La prolongation de la fermeture de l'aéroport national de Bunia jusqu'au 8 février 2027 suscite des réactions au sein de la classe sociopolitique et des opérateurs économiques de l'Ituri. Alors que la mesure est maintenue dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, plusieurs acteurs locaux dénoncent ses conséquences sur l'économie provinciale et réclament sa levée.

Dans un document publié dimanche 8 novembre 2026 et consulté par Radio Okapi lundi 9 novembre, la Régie des voies aériennes (RVA), à travers sa Division de l'information aéronautique, annonce le maintien de la suspension de tous les vols commerciaux au départ et à destination de l'aéroport de Bunia jusqu'au 8 février 2027.

Une fermeture qui suscite des inquiétudes économiques

L'aéroport national de Bunia avait été fermé quelques jours après la déclaration de la 17e épidémie de maladie à virus Ebola, le 15 mai dernier. Plus de cinq mois après cette décision, la prolongation de la suspension des vols commerciaux provoque des réactions dans la province de l'Ituri.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des acteurs sociopolitiques et des opérateurs économiques estiment que cette mesure pénalise les activités économiques de la province. Certains la jugent disproportionnée au regard de l'évolution de la situation sanitaire et dénoncent un traitement qu'ils considèrent comme discriminatoire par rapport à d'autres provinces touchées par l'épidémie.

« Nous pensons qu'on veut asphyxier l'économie de l'Ituri. Nous demandons au ministre des Transports de revenir sur sa décision », a déclaré Luc Malembe, acteur politique.

Des voix réclament un traitement équitable pour l'Ituri

De son côté, Lucien Muliri, opérateur économique et enseignant dans plusieurs universités de l'Ituri, considère cette décision comme discriminatoire et impopulaire. Il estime que Bunia devrait bénéficier des mêmes considérations que les autres provinces confrontées à la maladie à virus Ebola.

« Il fallait que Bunia bénéficie d'un traitement égal par rapport aux autres provinces touchées par cette maladie », a-t-il affirmé.

Selon des sources sanitaires, le nombre de nouvelles contaminations par le virus Ebola en Ituri serait en baisse depuis quelques semaines.

Cette évolution alimente les interrogations des acteurs locaux sur le maintien de la fermeture de l'aéroport de Bunia jusqu'en février 2027.

Toutefois, la prolongation de cette mesure relève des décisions prises dans le cadre de la gestion du risque sanitaire. Son éventuel réexamen dépend notamment de l'évaluation de la situation épidémiologique et des recommandations des autorités compétentes.