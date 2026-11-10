Congo-Kinshasa: 3 morts et 15 blessés dans une attaque contre le site de déplacés de Plaine Savo en Ituri

Au moins trois personnes ont été tuées et quinze autres blessées lors d'une attaque armée survenue dimanche 8 novembre au site de déplacés de Plaine Savo, dans le territoire de Djugu, en Ituri, a rapporté ce mardi 10 novembre la société civile locale, qui fait également état de maisons incendiées et de l'enlèvement présumé d'un enfant.

Selon le président de la société civile de la région, les tirs et bombardements ont semé la panique parmi les déplacés, notamment parmi les fidèles réunis pour la messe dominicale au moment de l'attaque.

Le bilan provisoire fait état de trois morts, dont deux femmes, et de quinze blessés, parmi lesquels figurent plusieurs enfants. Ces derniers ont été évacués par les Casques bleus de la MONUSCO vers l'Hôpital général de référence de Fataki pour y recevoir des soins.

« Comme bilan, trois personnes tuées, dont deux mamans. Aussi, quinze blessés, dont des mineurs, tous emmenés par la MONUSCO pour suivre des soins appropriés à l'Hôpital général de référence de Fataki », a indiqué Lole Salomon, président de la société civile locale.

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La même source signale également l'incendie de plus de onze maisons dans les villages de Salo, Luko et Gali. Un enfant âgé de six ans aurait par ailleurs été enlevé au cours de cette attaque, selon les informations recueillies sur place.

Parallèlement, des combats opposent depuis dimanche les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) aux éléments de la Convention pour la révolution populaire (CRP) dans plusieurs localités du territoire de Djugu.

D'après des sources locales, l'armée mène des opérations visant à déloger les combattants de la CRP de leurs positions, notamment dans la localité de Guju, où ce mouvement armé aurait installé un centre de formation destiné à ses recrues.

Ces affrontements ont également provoqué des mouvements de population. Selon des sources de la société civile, plusieurs déplacés ont trouvé refuge à proximité des bases de la MONUSCO et des soldats ougandais déployés dans la zone.

Les autorités territoriales ne se sont pas encore exprimées sur ces événements. Les tentatives de Radio Okapi pour joindre l'administrateur militaire du territoire de Djugu sont restées sans réponse.