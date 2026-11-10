Congo-Kinshasa: Cartographie du RGPH2 à Kinshasa - Quel bilan après quatre semaines d'opérations ?

Depuis près de quatre semaines, des agents du Bureau central du recensement sillonnent les rues et les quartiers de Kinshasa dans le cadre des opérations de collecte cartographique préparatoires au Recensement général de la population et de l'habitat.

Comment se déroulent ces opérations sur le terrain ? Quel bilan peut-on déjà en tirer ? Et quelles conditions faut-il réunir pour assurer la réussite de ce deuxième recensement, 42 ans après celui de 1984 ?

Pour en parler, Parole aux auditeurs reçoit Henri Marie Kazadi, Coordonnateur technique du Bureau central du recensement.