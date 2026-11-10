Congo-Kinshasa: Tension à Kisangani après l'interception de passagers étrangers à bord de trois bus

10 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La situation est brièvement restée tendue lundi 09 novembre à Kisangani, dans la province de la Tshopo, à la suite de l'interception de trois véhicules transportant des personnes soupçonnées d'être des ressortissants étrangers liés au Front pour la refondation de la nation (FRN).

Après avoir vu des étrangers à bord des bus de l'agence Glody Coach, dans la commune de Makiso, des dizaines de jeunes et de motards en colère ont voulu s'en prendre aux bureaux de l'entreprise et à des stations-services environnantes.

Les services de sécurité sont rapidement intervenus pour disperser les manifestants et sécuriser les abords des sites ciblés. Le ministre provincial de l'Intérieur de la Tshopo, Michel Bakay, a indiqué qu'après des investigations menées par la police sur les trois bus interceptés, aucun lien n'a pu être établi avec les rebelles ou d'autres groupes armés.

À la suite de ces mouvements de protestation, les activités de la société de transport Glody Coach ont été momentanément suspendues dans la ville de Kisangani

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