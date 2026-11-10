Congo-Kinshasa: Plusieurs quartiers de Beni privés d'eau potable - Les habitants contraints à des solutions alternatives

Plusieurs quartiers de la ville de Beni, au Nord-Kivu, font face depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou mois pour certains, à une pénurie d'eau potable fournie par la REGIDESO. Cette situation complique le quotidien des ménages et suscite des inquiétudes sanitaires, particulièrement dans un contexte marqué par l'épidémie d'Ebola où l'accès à l'eau est essentiel au respect des mesures d'hygiène.

Dans de nombreux quartiers de cette ville de près d'un million d'habitants, les robinets de la REGIDESO restent désespérément secs. Les habitants dénoncent une situation qui perturbe les activités domestiques les plus élémentaires, notamment la préparation des repas, l'entretien des habitations et l'hygiène personnelle.

« Nous venons maintenant de faire trois semaines sans avoir accès à l'eau de la REGIDESO. Nettoyer la maison, faire la vaisselle, préparer les enfants pour aller à l'école et se préparer soi-même pour aller au travail sont devenus difficiles sans eau », témoigne une habitante de Beni.

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Face à cette pénurie prolongée, de nombreux ménages se tournent vers des forages privés ou achètent de l'eau auprès de vendeurs ambulants. Cependant, la qualité de cette eau n'est pas toujours garantie, ce qui expose la population à divers risques sanitaires dans une région déjà confrontée à plusieurs défis de santé publique. Pour plusieurs habitants, cette situation est d'autant plus préoccupante que le respect des mesures d'hygiène constitue un élément clé de la lutte contre la propagation de la maladie à virus Ebola.

Des difficultés techniques évoquées

Selon plusieurs sources locales, la REGIDESO rencontrerait depuis plusieurs mois des difficultés techniques qui limitent sa capacité à approvisionner l'ensemble de la ville. L'extension rapide de Beni ainsi que la vétusté de certaines infrastructures de production et de distribution figureraient parmi les principales causes de ces perturbations. Par ailleurs, plusieurs habitants estiment que le programme de rationnement de l'eau mis en place par l'entreprise n'est pas appliqué de manière régulière.

Face à cette situation, de nombreux ménages appellent à une amélioration rapide du service afin de garantir un accès régulier à l'eau potable. Les habitants souhaitent également être mieux informés sur les causes des interruptions et sur les mesures envisagées pour rétablir durablement la desserte en eau dans les quartiers touchés. Contactée par Radio Okapi pour obtenir des explications sur cette pénurie, la direction locale de la REGIDESO n'avait pas réagi au moment de la rédaction de cet article.