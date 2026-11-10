Congo-Kinshasa: L'interdiction imminente des embarcations en bois inquiète usagers et transporteurs à Bandundu

À quelques jours de l'entrée en vigueur, le 15 novembre, de l'interdiction de navigation des embarcations en bois décidée par le gouvernement central, les ports de la ville de Bandundu continuent d'être desservis exclusivement par ces unités de transport. L'absence d'embarcations métalliques pour assurer la relève suscite de vives inquiétudes quant à la continuité du transport fluvial sur cet axe stratégique.

Dans les différents ports d'embarquement de Bandundu, les embarcations en bois restent pour l'instant le principal moyen de transport des passagers et des marchandises vers plusieurs destinations fluviales, notamment Kinshasa. Or, à l'approche de l'échéance fixée par le Vice-Premier ministre en charge des Transports, aucune unité métallique n'est encore opérationnelle pour prendre le relais, selon les observations faites sur place. Cette situation préoccupe de nombreux usagers qui dépendent du transport fluvial pour leurs déplacements et leurs activités économiques.

Selon plusieurs acteurs du secteur, l'arrêt brutal des embarcations en bois pourrait perturber les liaisons entre Bandundu-ville et d'autres centres urbains, notamment Kinshasa. Ils craignent également une hausse des coûts de transport, des difficultés d'approvisionnement en marchandises ainsi qu'un ralentissement des échanges commerciaux le long du fleuve.

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Des appels à un moratoire

Face à ces incertitudes, plusieurs voix s'élèvent pour demander au gouvernement central d'accorder un moratoire avant l'application effective de la mesure. Les partisans de cette option estiment qu'une période transitoire permettrait aux opérateurs fluviaux de se conformer progressivement aux nouvelles exigences de sécurité et d'acquérir les équipements nécessaires.

Un défi de modernisation du transport fluvial

L'interdiction des embarcations en bois s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer la sécurité de la navigation intérieure, à la suite de plusieurs accidents meurtriers enregistrés ces dernières années sur les voies fluviales du pays. Toutefois, dans plusieurs ports de l'intérieur du pays, la mise en oeuvre de cette mesure pose encore la question de la disponibilité d'alternatives capables d'assurer la continuité du transport des personnes et des biens. À Bandundu, usagers et opérateurs attendent désormais les orientations qui seront données par les autorités à l'approche de la date butoir du 15 novembre.