Sénégal: Ndiouga Dieng, une voix s'est tue, un Baobab demeure

Dix ans après sa disparition, sa voix continue de traverser les générations. Le 10 novembre 2016, le Sénégal perdait El Hadji Ndiouga Dieng, chanteur, auteur-compositeur et figure emblématique de l'Orchestra Baobab. À 71 ans, le natif de Rufisque laissait derrière lui un patrimoine musical riche, mais aussi une famille qui perpétue, à sa manière, son héritage.

Il y a des voix qui ne s'éteignent jamais vraiment. Celle de Ndiouga Dieng est de celles-là. Dans les refrains de « Dee Moo Woor », « Bul Ma Miin », « Jirim » ou encore « Werenté Serigne », l'artiste continue de faire résonner une époque où l'Orchestra Baobab faisait danser le Sénégal et rayonner sa musique au-delà de ses frontières.

Issu d'une famille de griots, le chanteur a grandi dans un environnement où la musique était bien plus qu'un art : une transmission, une mémoire et une manière de raconter la société. Électricien de formation, il a d'abord emprunté un chemin inattendu. Après un passage dans l'armée et à la Police nationale au cours des années 1960, il finit par rejoindre l'aventure musicale qui allait marquer sa vie.

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Au début des années 1970, il intègre l'Orchestra Baobab, fondé à Dakar en 1970. Il y côtoie de grandes figures comme Abdoulaye Mboup, Balla Sidibé et Médoune Diallo. Avec cette formation, qui a contribué à populariser une musique métissée, nourrie de sonorités afro-cubaines et de rythmes ouest-africains, Ndiouga Dieng participe à l'une des plus belles pages de l'histoire musicale sénégalaise. Le groupe devient alors un ambassadeur culturel du pays, accompagnant notamment les déplacements du président Léopold Sédar Senghor à l'étranger.

Mais Ndiouga Dieng ne se résumait pas à ses performances sur scène. Conseiller municipal à Bargny, il avait également fait cohabiter engagement politique et carrière artistique. Un parcours singulier pour cet homme qui avait plusieurs cordes à son arc. Il a aussi marqué de son empreinte l'Orchestre national du Sénégal, où il a poursuivi sa carrière jusqu'à sa retraite en 2005.

Sa disparition, dans la nuit du 9 au 10 novembre 2016 à Dakar, avait plongé le monde de la musique dans la tristesse. Mais le Baobab n'allait pas oublier l'une de ses branches les plus solides. En mars 2017, le groupe lui consacrait l'album Tribute to Ndiouga Dieng, un hommage à celui qui avait contribué à écrire son histoire. Une reconnaissance posthume à la mesure de son apport à cette formation mythique.

La musique en héritage

Chez les Dieng, la musique est aussi une histoire de transmission. Avant même sa disparition, Ndiouga Dieng avait exprimé son souhait de voir ses enfants poursuivre le chemin musical. Dans un entretien accordé au quotidien EnQuête en mars 2016, il évoquait cette relève familiale. Il n'aura pas eu à attendre longtemps pour voir ses voeux prendre forme.

Momo Dieng, aujourd'hui connu sur la scène musicale, s'est construit son propre parcours, tandis que Sabel et Pama ont également embrassé la musique. Alpha Dieng, lui, a repris le flambeau paternel au sein même de l'Orchestra Baobab, où il chante à son tour. Une continuité symbolique : dans l'orchestre qui a fait la gloire de leur père, un fils porte désormais le nom et la mémoire de la famille Dieng.

Ainsi, dix ans après, Ndiouga Dieng demeure présent dans les chansons qu'il a laissées, dans les souvenirs de ses compagnons de scène et dans les voix de ses enfants. Le temps passe, les générations se succèdent, mais certaines mélodies résistent à l'oubli. Le 10 novembre rappelle la disparition d'un artiste. Il rappelle surtout qu'un grand Baobab ne tombe jamais tout à fait lorsque ses racines continuent de nourrir ses branches.