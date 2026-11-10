Sénégal: « Sur les licences de pêche, aucune concession ne sera faite »

interview

Dans cette interview, la ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Amy Mara Dièye, passe en revue les principales politiques de son département. Selon elle, l'objectif est de porter à deux chiffres la contribution du secteur au Pib, grâce notamment à la modernisation de la pêche artisanale, à la construction de marchés, de quais de pêche et d'aires de transformation, sans oublier l'exploitation du potentiel de l'aquaculture. S'agissant de la gestion des accords et des licences de pêche, Amy Mara Dièye assure que tout se fait dans le strict respect des textes en vigueur.

Vous avez été nommée à la tête du ministère des Pêches et de l'Économie maritime en juin 2026. Quelles sont les priorités de ce département ?

Ce département est stratégique et contribue au développement économique du pays, avec une contribution à la croissance de l'ordre de 3 %. Nous comptons multiplier les efforts afin de porter cette contribution à deux chiffres. À mon arrivée, j'ai trouvé sur place la Lettre de politique sectorielle pour la période 2025-2029, élaborée dans le cadre de l'Agenda de transformation nationale « Vision Sénégal 2050 ». Ce référentiel vise une croissance durable et endogène. Mon département intervient sur deux axes. Le premier concerne le développement d'une économie compétitive et la mise en place d'infrastructures de compétitivité.

Le second porte sur l'aménagement durable. La pêche, l'aquaculture et le transport maritime constituent des secteurs stratégiques pour le développement économique et social du Sénégal. À travers la mise en oeuvre de ses projets, notre département contribue fortement à l'atteinte des objectifs définis dans la lettre de politique sectorielle, adossée au « Master Plan » et à la « Vision Sénégal 2050 ».

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Globalement, nos actions visent à renforcer le rôle de la pêche et de l'aquaculture dans la sécurité alimentaire et la compétitivité économique, à développer le transport maritime et la sécurité de la navigation, ainsi qu'à prévenir et à lutter contre la pollution marine.

De manière plus détaillée, les priorités du secteur des Pêches et de l'Économie maritime reposent sur la gestion durable des ressources halieutiques, à travers la régulation de leur accès, la révision de la politique de quotas pour les navires industriels, l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'aménagement, le renforcement de la recherche scientifique et de l'innovation, ainsi que la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Inn).

L'intensification de l'aquaculture, la valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, le développement et la modernisation des infrastructures, le renforcement de la plateforme portuaire et des équipements maritimes figurent également parmi nos priorités. Il s'agit aussi de renforcer le dispositif de gestion de la sécurité et de la sûreté maritimes, ainsi que la protection de l'environnement marin.

Nous accordons par ailleurs une attention particulière au développement du capital humain et à l'amélioration des conditions de travail et de vie dans les métiers maritimes, portuaires et logistiques. Enfin, nous voulons améliorer le cadre de gouvernance et de financement dans les domaines des transports fluviomaritimes, des ports et de la logistique.

Qu'est-ce qui a été fait jusque-là ?

Le bilan non exhaustif que je peux dresser depuis le mois de juin porte notamment sur la réalisation d'infrastructures et la dotation en équipements au profit des acteurs de la pêche et de l'aquaculture. Nous avons également réceptionné 24 pirogues et cinq vedettes en fibre de verre dans le cadre de la lutte contre la pêche Inn. J'ai aussi créé, au sein de mon département, un comité de réflexion regroupant toutes les structures concernées, afin d'améliorer la transparence des procédures de délivrance des licences de pêche.

En outre, j'ai effectué une visite de travail en Égypte dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de l'État visant à intensifier l'aquaculture, à développer le corridor Dakar-Alexandrie et à renforcer la construction navale. Récemment, j'ai également participé à un forum sur l'économie bleue à Vigo, en Espagne.

La pêche artisanale constitue un levier de croissance et de création d'emplois au Sénégal. Quels sont les projets prévus pour dynamiser ce sous-secteur ?

Les projets destinés à dynamiser le secteur et à créer des emplois sont répartis en deux catégories. Parmi les projets prioritaires figurent le développement de la pêche artisanale, la gestion durable des pêcheries continentales, la restauration des habitats et des fonds marins, ainsi que le projet Sénégal Ressources Management (Senrm). Nous avons également d'autres projets dans le segment de la pêche artisanale.

Il s'agit notamment de la géolocalisation des embarcations, de leur modernisation, du remplacement des filets monofilaments en nylon par des filets biodégradables et du renforcement de la chaîne du froid. La mise en oeuvre de ces projets contribuera à améliorer les conditions de travail des acteurs de la pêche, grâce à l'acquisition d'infrastructures et d'équipements. Elle permettra également de créer des milliers d'emplois dans différents métiers : techniciens du froid, manutentionnaires, chauffeurs, vendeurs de matériel de pêche, charpentiers, entre autres. Autant d'activités qui contribueront fortement à la croissance du secteur.

Quel est aujourd'hui l'état des lieux des conventions et accords de pêche avec l'Union européenne ?

Le Sénégal et l'Union européenne (Ue) ont signé un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (Appd) le 23 octobre 2014, accompagné d'un protocole de mise en oeuvre couvrant la période 2014-2019. Ce protocole a été renouvelé le 20 novembre 2019 pour une durée de cinq ans. Depuis le 17 novembre 2024, date d'expiration de ce protocole, il n'y a pas eu de renouvellement.

Cependant, l'accord reste toujours en vigueur. Il est donc dormant et ne permet plus aux navires européens d'accéder aux eaux sénégalaises. Toutefois, la coopération se poursuit, notamment dans le cadre du dialogue sur la lutte contre la pêche Inn. Lors de la conférence sur les océans de Mombasa, au Kenya, j'ai rencontré le commissaire européen chargé des Pêches et des Océans.

Cette rencontre a permis le report de l'inscription du carton jaune à l'ordre du jour de la réunion qui devait se tenir à cet effet. Au cours de nos derniers échanges, la partie européenne a reconnu les avancées présentées par le Sénégal. Nous poursuivons la transmission des informations complémentaires attendues, avec pour priorités la préservation des ressources, la transparence et la défense des intérêts nationaux.

Comment les licences de pêche sont-elles gérées ?

La procédure de délivrance des licences de pêche est encadrée par un décret signé par le président de la République sous l'ancien régime, qui remonte à la création de ce département. Ce texte prévoit une commission composée de représentants de différentes organisations et institutions. On y trouve, par exemple, un représentant de la Primature, du ministère des Finances, des Forces armées, du ministère des Pêches, ainsi que des organisations de pêcheurs et des pêcheurs industriels. Au total, cette commission compte 13 représentants.

Lorsqu'un Sénégalais dépose une demande, il a le droit de bénéficier d'une licence pour exercer la pêche, sous réserve de remplir les conditions requises. Je n'ai pas le droit de refuser à un Sénégalais la possibilité de déposer une demande. Nous ne nous fondons pas sur les noms des demandeurs pour attribuer les licences. Pour obtenir une licence de pêche au Sénégal, il faut notamment disposer d'un bateau « sénégalisé ».

Qu'est-ce qu'un bateau « sénégalisé » ?

La sénégalisation d'un navire se définit notamment par la composition de son actionnariat. 51 % des parts doivent être détenues par un ou plusieurs Sénégalais. Les 49 % restants peuvent être détenus par un ou plusieurs étrangers. Un compatriote peut donc créer sa propre société de pêche. Ce n'est pas interdit : il s'agit aussi de favoriser l'entrepreneuriat. L'essentiel est de respecter la législation sénégalaise et de disposer d'un navire « sénégalisé ». C'est l'Agence nationale des affaires maritimes (Anam) qui s'occupe de cette procédure, sur la base d'un cahier des charges bien élaboré.

Elle réceptionne les dossiers, puis échange avec le propriétaire du navire. Elle vérifie également la composition de l'équipage et s'assure que le bateau relève bien du pavillon sénégalais. Toute une procédure est prévue, avec de nombreux documents à fournir. Ce travail s'effectue conformément au Code de la pêche et avec l'intervention du comité consultatif des licences de pêche. Beaucoup de gens l'ignorent, mais le ministre ne fait pas partie de ce comité. Lorsque la commission constate que la demande d'une société est conforme au cahier des charges, elle adresse une recommandation au ministre.

Ce partenariat présente des avantages. Il permet à des Sénégalais de travailler, de créer de la richesse et de contribuer à l'équilibre de notre balance commerciale. Pour ma part, je prône la transparence et l'équité. J'ai vu ici des personnes, des entreprises et des armateurs qui détiennent plus de dix licences de pêche et qui font tout pour déstabiliser le secteur. Personne ne pourra nous faire chanter. Aucune concession ne sera faite. Tout se fera dans les règles de l'art, conformément aux textes en vigueur.

Dans un contexte où le poisson se fait de plus en plus rare, comment le Sénégal compte-t-il exploiter le potentiel de l'aquaculture ?

Le Sénégal compte exploiter le potentiel de l'aquaculture à travers plusieurs leviers : l'aménagement de sites de production, le développement de l'aquaculture marine, le renforcement de la recherche et de l'innovation, l'attraction des investissements privés, la formation et la professionnalisation des acteurs, la disponibilité d'intrants aquacoles de qualité et en quantité suffisante (aliments, médicaments, etc.), ainsi que la valorisation des produits aquacoles.

À l'échelle mondiale, alors que la production issue de la pêche de capture est demeurée globalement stable pendant des décennies, celle de l'aquaculture a augmenté de 6,6 % depuis 2020. Elle fournit désormais plus de 57 % des produits issus d'animaux aquatiques destinés à la consommation humaine directe. En 2022, la production aquacole mondiale a atteint un nouveau record de 130,9 millions de tonnes, soit une progression de 6,6 % par rapport à 2020, selon le dernier rapport de la Fao sur la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture.

Cependant, malgré son énorme potentiel, l'Afrique ne fournit que 1,9 % de cette production. Au Sénégal, alors que la production issue de la pêche de capture stagne, notre taux de croissance démographique atteint 2,7 % par an. Cette tendance montre que le développement de l'aquaculture est indispensable pour continuer à fournir à nos populations des protéines animales de qualité, d'autant que les Sénégalais tirent 70 % de leurs besoins en protéines animales des produits halieutiques.

Consciente de l'importance de l'aquaculture dans l'économie bleue et des possibilités qu'elle offre au Sénégal, j'ai tenu, dès mon arrivée à la tête du ministère des Pêches, à poser les premiers jalons. Ma première visite de travail dans ce domaine a été consacrée au lancement d'une fabrique d'aliments pour poissons à Bokhol (Dagana), ainsi qu'à celui d'une ferme de production de poissons en cages. Je me suis également rendue en Égypte avec une équipe de l'Agence nationale de l'aquaculture. Ce pays est le premier producteur aquacole d'Afrique.

Nous souhaitions nouer un partenariat solide, mais aussi nous inspirer de son modèle, d'autant que nos deux pays présentent des conditions climatiques et hydrographiques similaires. Du 6 au 8 septembre 2026 s'est tenu au Cices le premier Salon international de l'aquaculture au Sénégal (Siaq Dakar 2026). En marge de cet événement, Dakar a également accueilli des rencontres d'instances africaines, notamment celles organisées par le Réseau africain des institutions chargées du développement et de la promotion de l'aquaculture (Rafaqua) et le Réseau des instituts de recherche halieutique et des sciences de la mer (Rafismer). À travers ces actions, je mise sur la capacité du Sénégal à tirer pleinement profit de l'économie bleue, compte tenu de l'énorme potentiel de notre pays en matière d'aquaculture.

Quels sont les grands projets prévus pour ce sous-secteur ?

Afin de permettre aux populations de profiter pleinement des opportunités offertes par l'aquaculture, l'Agence nationale de l'aquaculture met en oeuvre plusieurs projets structurants. Il s'agit notamment de projets visant à maîtriser la production des intrants aquacoles, à savoir les alevins et les aliments. Je rappelle que la mise en service de la fabrique d'aliments pour poissons de Bokhol s'inscrit dans cette dynamique.

À cela s'ajoute la construction de deux centres de production de semences, dans le Nord et dans le Sud, grâce à un don de la Chine d'un montant de 1,5 milliard de FCfa. En matière d'infrastructures de production, mon département met en oeuvre le projet Senrm, financé par la Banque mondiale. Celui-ci comporte une composante aquacole de plus de 5 milliards de FCfa, qui vise la mise en place de huit pôles aquacoles à l'échelle nationale. Il faut également citer la prochaine mise en service du pôle aquacole de Mbellacadiao, dans la région de Fatick, aménagé sur 67 hectares et financé par Enabel.

S'y ajoutent le projet de création d'emplois pour les jeunes, mis en oeuvre dans le cadre de la coopération allemande et doté d'un financement de plus de 1,3 milliard de FCfa, ainsi que le projet de création d'emplois pour les femmes et les jeunes à travers la pisciculture en étangs et en cages, financé par le Bci. D'autres projets et programmes contribueront également à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique de développement de l'aquaculture 2026-2030, qui vise une production de 20 000 tonnes de produits aquacoles.

Le Sénégal est engagé dans une dynamique de désengorgement du port de Dakar. Quels sont les projets et les perspectives à moyen terme ?

Le désengorgement du port de Dakar repose sur plusieurs actions complémentaires. Il s'agit notamment de retirer les navires qui ne sont plus exploitables et qui sont ancrés dans le plan d'eau du port de pêche, d'améliorer l'organisation des espaces et des flux de marchandises et de renforcer les capacités de stockage. À moyen terme, la restructuration du port de Dakar doit s'articuler avec le développement des ports de Ndayane et de Bargny-Sendou, ainsi qu'avec celui des plateformes logistiques et des ports secs de Touba et de Tambacounda. L'objectif est de réduire les délais et les coûts de passage portuaire, de sécuriser les opérations et d'améliorer la compétitivité de notre économie.

Où en sont les travaux du port de Ndayane ? Quelles peuvent être ses retombées économiques et sociales ?

Le chantier a franchi une étape majeure avec l'achèvement des principaux travaux de dragage, annoncé en juillet 2026 par Dp World. Cette avancée permet de poursuivre la construction des quais et des autres infrastructures maritimes. Ndayane doit accroître les capacités portuaires du Sénégal, contribuer au désengorgement de Dakar et renforcer notre position dans les échanges régionaux et internationaux.

Les retombées attendues concernent notamment la création d'emplois, le développement des activités logistiques, la sous-traitance et les investissements. Notre attention porte également sur la formation des jeunes, la participation des entreprises nationales et la prise en compte des communautés riveraines. À la date du 25 septembre 2026, le niveau d'avancement de la construction du terminal à conteneurs du port de Ndayane était estimé à 80 %. Ce taux concerne notamment les études et la conception, le dragage, la fabrication des éléments de carapace, l'enrochement et le génie civil.

Sur le plan économique, les retombées attendues sont multiples : le désengorgement du port de Dakar, le renforcement de son rôle de hub logistique et la création d'une zone économique intégrant une zone industrielle et une zone économique spéciale destinée à attirer les investisseurs étrangers et nationaux. Le projet devrait également stimuler des activités connexes, comme le transport, l'hôtellerie, le commerce et les services dans les zones avoisinantes. Sur le plan social, des milliers d'emplois devraient être créés. Il faut également souligner les perspectives de montée en compétences, grâce à la mise en place de programmes de formation professionnelle destinés à qualifier la main-d'oeuvre locale aux métiers maritimes et portuaires.

La pêche ne représente que 20 % des activités de mon département. L'économie maritime en représente 80 % et contribue à hauteur de 300 à 600 milliards de FCfa à notre économie. Pourtant, beaucoup l'ignorent. Prenons l'exemple du Port autonome de Dakar. Il dispose d'un tirant d'eau de 12 à 13 mètres et peut accueillir des navires transportant jusqu'à 6 000 conteneurs. Avec notre vision et les perspectives ouvertes par l'arrivée du port de Ndayane, nous allons renforcer notre ambition de faire du Sénégal un hub portuaire. Le port de Ndayane aura un tirant d'eau de 18 mètres. Cette profondeur permettra d'accueillir deux navires en même temps, avec une capacité annoncée de 24 000 conteneurs.

Cela présente des avantages en matière de gain de temps, de création d'emplois et de croissance économique. Parallèlement, nous comptons développer les ports dans les différentes régions. Nous avons, par exemple, le port de Ndakhonga, à Foundiougne, ainsi que le port de Kaolack, dont le dragage est en cours. Il y a également les ports de Saint-Louis et de Ziguinchor, dont le projet est très avancé. Avec ce schéma, de petits navires assureront le transfert des conteneurs vers les différentes régions. Cela contribuera à désengorger Dakar et à développer les économies régionales.

En plus de l'économie maritime, nous travaillons également sur le développement de l'armement. Plusieurs projets sont prévus dans ce cadre. Le Cosec est en phase d'acquisition d'un nouveau navire pour renforcer ses liaisons. Nous visons trois à quatre rotations par semaine. C'est cette capacité que nous sommes en train de renforcer. Avec le Cosama, nous voulons non seulement assurer un trafic fluide, sécurisé et régulier, mais aussi faciliter les déplacements des populations, tout en garantissant le dynamisme économique et la création d'emplois.

Par ailleurs, l'Agence nationale des affaires maritimes (Anam) a lancé le marché pour l'acquisition de deux bateaux destinés à renforcer la liaison Dakar-Gorée. Nous comptons également acheter deux autres navires, toujours avec l'ambition de soulager les populations.

La modernisation des quais de pêche constitue une ambition majeure. Qu'est-il prévu dans ce cadre ?

Dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil interministériel spécial sur la pêche, il est prévu de construire 24 ports de pêche artisanale, auxquels seront adossées des zones industrielles de transformation des produits halieutiques. À cela s'ajoutent la construction de nouveaux ports de pêche modernes à Cap Skirring et à Fass Boye, ainsi que la réhabilitation du quai de pêche de Ouakam dans le cadre du projet Senrm. Dans mon travail quotidien, je privilégie le dialogue, les concertations et la proximité.

Lorsque je rencontre les acteurs, je prends le temps de recueillir leurs avis, leurs orientations et leurs propositions afin de parvenir à un secteur apaisé et compétitif. Notre priorité est de redynamiser la pêche artisanale et de régulariser la pêche industrielle. Nous sommes engagés dans cette voie, conformément aux orientations de l'Agenda national de transformation.

Dans ce cadre, nous avons engagé la modernisation des quais de pêche. À Ouakam, nous avons réceptionné 24 pirogues et six vedettes. Les travaux du quai de pêche sont également très avancés. À Fass Boye, les travaux du quai de pêche sont exécutés à hauteur de 15 %. À mon arrivée, la situation était au point mort. Les marchés étaient attribués, mais les contrats n'étaient pas signés. J'ai donc demandé aux fournisseurs de me rendre compte le plus rapidement possible de la situation, de leurs préoccupations et des blocages rencontrés. Par la suite, la situation s'est débloquée avec l'ensemble des fournisseurs.

Les ordres de service ont été émis et les travaux ont démarré. Nous avons également créé plusieurs usines, notamment à Bokhol. Bientôt, nous en aurons à Palmarin, dans la région de Fatick, et à Ziguinchor. Pour la crevette, nous allons bientôt accueillir le plus grand producteur mondial. Le projet est très avancé et porte sur une superficie de 10 hectares. Il devrait générer 150 emplois. Une usine de fabrication d'aliments sera également installée à proximité. Cela permettra d'accroître nos capacités de production grâce à des intrants tels que les coques d'arachide.

Nous allons ainsi développer toute une chaîne de valeur. Dans le même temps, nous sommes en train de finaliser plusieurs marchés, notamment celui de Richard-Toll, dont les travaux étaient bloqués depuis longtemps. Nous avons réaménagé notre budget pour financer les derniers ouvrages. L'infrastructure devrait être livrée dès janvier. Nous menons le même travail à Linguère, à Salémata et à Matam.

Nous ne lésinerons pas sur les moyens pour améliorer les conditions de travail dans les quais de pêche, les marchés et les aires de transformation. Nous n'avons pas de temps à perdre avec les futilités ou les débats sans fondement. Nous sommes pleinement engagés à améliorer le quotidien des Sénégalais.