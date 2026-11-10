Sénégal: Littérature jeunesse - Dakar accueille la 4e édition du Salon international du livre

Le Centre culturel Blaise Senghor accueille, du 10 au 14 novembre 2026, la quatrième édition du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants. Après trois éditions consacrées à la promotion de la lecture, à l'émergence de jeunes auteurs et à la transmission du patrimoine, ce rendez-vous entend poursuivre son travail de rapprochement entre le livre et les jeunes générations.

Dakar veut faire grandir le goût de lire chez les plus jeunes. Du 10 au 14 novembre 2026, la capitale sénégalaise abrite la quatrième édition du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants, plus connu sous le nom de Dakar Vres. Organisée au Centre culturel Blaise Senghor, il sera officiellement lancée ce mardi 10 novembre 2026.

L'histoire de cette manifestation remonte à novembre 2023. Organisée par Baobab Édition, en partenariat notamment avec l'Association sénégalaise des éditeurs (ASE), la première édition de Dakar-Livres avait réuni 150 auteurs, dont 50 jeunes Sénégalais âgés de 15 à 35 ans, ainsi que 24 exposants représentant différentes maisons d'édition. Seize établissements scolaires et quelque 3 500 visiteurs et participants avaient également pris part à cette première expérience.

Un salon qui a progressivement pris de l'ampleur

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Au-delà de l'exposition et de la vente d'ouvrages, le salon avait proposé des ateliers d'écriture et d'illustration, des séances de contes, de poésie, des concours de slam et des rencontres entre auteurs et lecteurs. L'ambition était également de favoriser la circulation des livres en français et dans les langues africaines, tout en encourageant l'éducation inclusive.

En novembre 2024, la deuxième édition avait consolidé cette orientation. Parmi les innovations figuraient des séances de dédicaces, des ateliers de lecture et de contes avec les élèves, des leçons inaugurales et une ouverture plus affirmée aux langues nationales. Une cinquantaine de jeunes auteurs avaient notamment exposé leurs ouvrages. La manifestation avait ainsi confirmé sa vocation de plateforme de découverte et de valorisation de la créativité littéraire des jeunes.

La troisième édition, organisée du 18 au 22 novembre 2025 autour du thème « Bibliothèque-jeunesse-patrimoine », avait élargi la réflexion à la place des bibliothèques dans la formation des nouvelles générations. La promotion de l'éducation inclusive figurait également parmi les préoccupations de cette rencontre. À l'ouverture, le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, avait plaidé pour que le livre de jeunesse devienne un puissant moyen d'éducation et de transmission.

Pour cette quatrième édition, le rendez-vous est donc attendu comme une nouvelle occasion de promouvoir la production littéraire destinée aux enfants, de mettre en lumière les talents et de renforcer les passerelles entre l'école, la famille et les espaces culturels. Pendant cinq jours, le Centre culturel Blaise Senghor devrait ainsi retrouver son rôle de lieu de rencontres autour du livre et de la créativité.