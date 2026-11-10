Maroc: Crise migratoire à Ceuta - Les autorités espagnoles vont étendre les barrières maritimes

10 Novembre 2026
Radio France Internationale

Le 30 juillet 2026, près de 70 000 personnes, pour la plupart de jeunes hommes marocains, arrivaient à Ceuta, petite enclave espagnole située à l'extrême nord du Maroc. Ils franchissaient la frontière pour tenter de rejoindre l'Europe. Un peu plus de trois mois après la crise migratoire, les autorités espagnoles vont lancer très prochainement des travaux d'extension des barrières maritimes, tout en renforçant les dispositifs physiques sur place, pour limiter les nouvelles tentatives de franchissement par la nage.

C'est dans une semaine, le 17 novembre plus précisément, que débuteront les travaux sur les barrières situées dans les zones de Tarajal et Benzu. Le délégué du gouvernement espagnol à Ceuta, David De La Encina, l'a précisé au quotidien El Debate.

La première étape sera l'arrivée prochaine d'un navire spécialisé dans le forage pour entamer les opérations, afin d'installer des piliers qui serviront de supports pour les futures structures. Les barrières déjà existantes seront prolongées de 150 mètres vers le large. Le nouveau dispositif de protection de la frontière maritime comprendra des grillages métalliques anti-escalade, le tout couplé à des barrières flottantes qui devraient couvrir une zone d'environ 500 mètres.

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Ces derniers mois, le ministère espagnol de l'Intérieur a réalisé une série de tests pour vérifier la faisabilité de ces travaux, notamment au niveau de la résistance. Les nouvelles installations devront reposer sur des supports fixés au fond marin et à une base de rochers.

Ce projet répond à l'une des attentes majeures des habitants de l'enclave de Ceuta après la vague migratoire de fin juillet, venue du Maroc et quasi exclusivement par voie maritime. Le coût de ces travaux est estimé à cinq millions d'euros, mais la date de finalisation n'a pas été annoncée.

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