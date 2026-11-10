Cote d'Ivoire: Financement local majeur pour la mine d'or de Doropo

Le 3 novembre à Abidjan, le groupe minier australien Resolute Mining a signé des conventions de financement avec sept banques ivoiriennes. Ces accords sécurisent 148 milliards FCFA pour la construction du projet de mine d'or de Doropo, situé au nord-est de la Côte d'Ivoire. Porté par sa filiale Doropo Gold Mine SA, ce projet marque la première implantation minière de Resolute Mining dans le pays. Il vise à développer une nouvelle exploitation aurifère à environ 650 kilomètres d'Abidjan.

Ce financement de 148 milliards FCFA, soit environ 260 millions de dollars, couvre près de la moitié du coût total de construction de la mine. Le coût global du projet Doropo est estimé à 516 millions de dollars, ou environ 301 milliards FCFA. Cette contribution bancaire locale représente une part importante des ressources nécessaires. La première coulée d'or de la mine de Doropo est attendue en 2028.

Le projet Doropo prévoit une exploitation à ciel ouvert avec une usine de traitement du minerai par lixiviation en cuves. Cette usine aura une capacité de traitement de 4,9 millions de tonnes de minerai frais par an. Sur une durée d'exploitation estimée à 13 ans, la production annuelle moyenne devrait atteindre 169 000 onces d'or. Le chantier mobilisera plus de 1 500 travailleurs à son pic, et plus de 400 emplois permanents sont prévus en production.

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Pour les banques participantes, cette opération démontre la capacité du système financier ivoirien à accompagner des investissements industriels majeurs. Sa structuration et son potentiel économique ont convaincu les banques de s'engager. Elles anticipent des retombées pour les entreprises ivoiriennes, les PME et les sous-traitants locaux. Resolute Mining, malgré des offres de financement international, a privilégié les banques locales, soulignant sa volonté d'intégrer le financement local.

Resolute Mining, spécialisé dans l'exploitation aurifère, est présent en Afrique depuis plus de 30 ans, avec une production cumulée de plus de 9 millions d'onces d'or. Coté à Sydney et Londres, le groupe exploite les mines de Syama (Mali) et Mako (Sénégal). Doropo s'ajoutera à son portefeuille d'actifs aurifères en Afrique. Le permis d'exploitation minière a été accordé en février 2026, après la mise à jour de l'étude de faisabilité définitive en décembre 2025.

Points clés à retenir

Le financement de 148 milliards FCFA par sept banques ivoiriennes pour le projet aurifère de Doropo est plus qu'une simple transaction; il représente une étape significative pour le secteur financier local et l'économie ivoirienne.

En couvrant près de la moitié du coût de construction de la mine, cette mobilisation démontre la capacité du système bancaire du pays à soutenir des investissements industriels de grande envergure. Kouadio Douley Daniel, secrétaire général de la BNI et représentant des prêteurs, a souligné que la structuration du projet, son potentiel économique et les perspectives de développement du contenu local ont été des facteurs clés pour convaincre les banques.

Ce choix de privilégier les institutions locales, malgré des offres de financement international, illustre la volonté de Resolute Mining d'intégrer pleinement le financement local dans le développement du projet. Karl Akueson, vice-président de Resolute Mining, a affirmé que le contenu local ne se limite pas aux emplois ou aux achats, mais englobe également la mobilisation des ressources financières.

Les banques participantes anticipent des retombées économiques substantielles pour les entreprises ivoiriennes, les PME et les sous-traitants, renforçant ainsi l'écosystème économique national. Ce partenariat souligne l'importance croissante de l'autonomie financière et de l'engagement local dans les grands projets d'infrastructure en Afrique.