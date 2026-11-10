Niger: Des propos de l'UE sur l'envoi de militaires algériens dans le pays suscitent la polémique

Une dizaine de jours après que le porte-parole de l'Union européenne ait publiquement demandé des « éclaircissements » sur la décision officialisée le 26 octobre par l'Algérie d'envoyer des unités militaires au Niger, le chargé d'affaires européen à Niamey a été reçu lundi 9 novembre par le Premier ministre pour s'expliquer sur des « déclarations condescendantes et inacceptables ».

Le chargé d'affaires de l'Union européenne (UE) au Niger a été reçu lundi 9 novembre par le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine à la suite de ce que Niamey appelle des « déclarations condescendantes et inacceptables » du porte-parole de l'UE. Interrogé lors d'un point presse sur l'annonce par l'Algérie de l'envoi d'unités militaires au Niger il y a une dizaine de jours, ce dernier, dont les propos sont passés inaperçus jusqu'en fin de semaine dernière, avait demandé des précisions sur cette initiative.

« Nous cherchons à obtenir de plus amples éclaircissements sur la portée et sur l'objectif, ainsi que sur la base de ce déploiement signalé. Nous réaffirmons notre soutien aux efforts qui contribuent à la paix, à la stabilité ainsi qu'à la sécurité au Sahel, et ce dans le plein respect du droit international, de la souveraineté des États et de la protection des civils. Je rappellerai également que toute mesure de sécurité devrait être transparente, proportionnée et propice à la désescalade régionale ainsi qu'à la stabilité à long terme », avait alors déclaré celui-ci, quelques jours après l'annonce de la décision prise par le président algérien Abdelmadjid Tebboune d'envoyer des unités militaires algériennes chez son voisin pour protéger des intérêts énergétiques communs.

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Dans un pays comme le Niger qui n'a de cesse de mettre en avant sa souveraineté, ces propos ont en effet été accueillis froidement. Membre de la coordination de la société civile d'Arlit, dans le nord du pays, Rhamar Ilatoufegh, surpris que la Commission européenne s'intéresse tant à ce qui se passe sur le territoire nigérien, dénonce par exemple un deux poids deux mesures.

« [La Commission] aurait pu demander à la France pourquoi elle a exploité 175 000 tonnes d'uranium en laissant les Nigériens parmi les populations les plus pauvres du monde et pourquoi elle a fait tant de dégâts environnementaux - sans que Bruxelles ne lève le petit doigt, lance ce dernier avant de poursuivre : En outre, pourquoi est ce que l'Union européenne n'a pas réagi lorsque les soldats français qui ont été chassés du Mali sont venus au Niger ? Voilà les questions que nous nous sommes posées. »

Alors que les autorités nigériennes ont quant à elles assuré « ne pas avoir de permission à recevoir de Bruxelles pour l'exercice de [leur] souveraineté » et exigé « des clarifications sur les ingérences répétées et désobligeantes » de l'UE, l'agence de presse algérienne APS a indiqué dimanche 8 novembre qu'Alger n'avait reçu, de son côté, aucune demande de clarification - ce qui constituerait au demeurant « une ingérence intolérable dans les affaires intérieures » de l'Algérie, prend aussi le soin de préciser l'agence.