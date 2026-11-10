Gabon: Visite d'État en Chine - Le Président Oligui Nguema rencontre les Jeunes Gabonais de Pékin avant son retour à Libreville

Avant de quitter la République populaire de Chine, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré ce samedi 7 novembre 2026 à Pékin la communauté gabonaise de la capitale chinoise, en majorité des étudiants et de jeunes professionnels, après la rencontre tenue mercredi à Shanghai.

Les jeunes Gabonais ont pris la parole. Plusieurs ont fait part de leur volonté de rentrer au pays pour y créer des entreprises. D'autres entendent d'abord se spécialiser dans les domaines dont le Gabon a besoin : les métiers de la mine, les nouvelles technologies, le numérique et l'intelligence artificielle. Tous ont dit vouloir prendre part à la construction du pays.

Le Chef de l'État a félicité ses compatriotes pour leur comportement et leur parcours en Chine. Il leur a répondu que le développement du Gabon ne se fera pas sans sa jeunesse, ni sans les compétences acquises à l'étranger, et que la visite d'État qui s'achève a précisément pour objet d'ouvrir des chantiers où ces compétences seront employées : les mines, le pétrole, le gaz, l'agro-industrie et la transformation locale des ressources.

Il a rappelé les dispositifs d'accompagnement des porteurs de projets, de simplification de la création d'entreprise et de financement des PME mis en place par le Gouvernement.

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Le Président de la République a invité la communauté à cultiver la solidarité et la cohésion, à respecter les lois de la République populaire de Chine et les recommandations de l'Ambassade du Gabon, représentation officielle de l'État sur le territoire chinois. Il a réaffirmé que la diaspora est une composante à part entière de la Nation.

À l'issue de cette rencontre, le Chef de l'État a quitté Pékin pour Libreville, avec les honneurs militaires, mettant fin à une visite d'État de cinq jours en République populaire de Chine.