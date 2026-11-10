Gabon: COP31 à Antalya, cap sur « l'ère de l'exécution » pour transformer les promesses en résultats sur le terrain

En ouverture de la COP31 ce lundi 9 novembre, le Secrétaire exécutif de l'ONU Climat, Simon Stiell, et le président de la COP31, Murat Kurum, ont scellé le passage d'une diplomatie des symboles à une stratégie d'action concrète. Face aux urgences climatiques et aux tensions économiques mondiales, les deux dirigeants appellent à combler le fossé entre les engagements internationaux et la vie quotidienne des citoyens.

Après des années consacrées à l'élaboration des grands traités internationaux, la 31e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP31), accueillie par la Türkiye en partenariat avec l'Australie, entend marquer une rupture fondamentale. Fini le temps des simples signaux politiques : l'heure est désormais au déploiement opérationnel des solutions.

Rentrer dans l'ère de l'exécution

Pour le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell, la COP31 doit marquer le passage définitif des paroles aux actes. Tout en saluant le chemin parcouru depuis l'Accord de Paris, notant notamment que 90 % des grands projets renouvelables sont aujourd'hui moins chers que les énergies fossiles, il a rappelé l'insuffisance du rythme actuel.

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« Dans cette nouvelle ère d'exécution, à la COP31, nous faisons les choses différemment. Non pas en rejetant ce qui a été fait avant, mais en bâtissant dessus, en l'affinant, pour accélérer le progrès », a-t-il déclaré.

Simon Stiell a notamment insisté sur la nécessité d'agir de manière ciblée sur deux leviers majeurs : la réduction rapide des émissions de méthane et l'électrification massive. Ensemble, ces mesures constituent selon lui un "sac à glace planétaire" capable de réduire le réchauffement projeté d'un demi-degré.

« Aucune COP n'est une baguette magique. Aucune conférence ne peut combler seule le gouffre entre la science et la réalité. Nous devons faire avec le monde tel qu'il est, et non tel que nous souhaiterions qu'il soit », a-t-il insisté.

Prenant la parole à sa suite, le ministre turc et président de la COP31, Murat Kurum, a placé le sommet sous le signe de la solidarité transnationale et de l'interconnexion des crises. Selon lui, le dérèglement climatique ne peut plus être abordé de manière isolée : il impacte directement la sécurité alimentaire, les réseaux énergétiques et la stabilité économique mondiale.

« La politique climatique d'aujourd'hui est aussi une politique de développement. C'est une politique alimentaire. Une politique énergétique. Une politique urbaine. Une politique de santé. Plus que tout, c'est ainsi que nous protégeons l'avenir de l'humanité », a t-il précisé.

Il a par ailleurs présenté plusieurs initiatives majeures destinées à ancrer les engagements mondiaux dans la réalité territoriale. Parmi elles figure l'engagement mondial « 35-by-35 », visant à porter la part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie à 35 % d'ici 2035, ainsi que le « Pont d'implémentation climatique » pour rapprocher investisseurs privés et projets de résilience locale.

Revenant sur les engagements financiers pris lors de la COP29 à Bakou (300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour les pays en développement), Murat Kurum a souligné que l'élément clé manquait encore : la confiance.

Pour surmonter les divisions entre pays développés et nations vulnérables, le président de la COP s'est appuyé sur une tradition multiséculaire de solidarité populaire en Türkiye :

« En Belém, le Brésil a partagé avec nous l'esprit du mutirão. Une expression tout aussi puissante fait partie de notre culture depuis des siècles : İmece. Cela signifie que chacun fait sa part lorsque la tâche est trop lourde pour une seule personne. C'est le partage de l'espoir autant que du fardeau », a-t-il conclu.

De la négociation à la vie quotidienne

La feuille de route d'Antalya s'articule autour de trois principes fondamentaux : Dialogue, Consensus, Action. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur détermination à faire entendre la voix des pays les plus vulnérables, en particulier les États insulaires du Pacifique représentés au sein de la présidence conjointe par l'Australie.

Alors que les délégués entament deux semaines de négociations intensives sur le mécanisme de transition juste et l'adaptation financière, le message transmis par l'ouverture du sommet reste limpide : le succès de la COP31 ne se mesurera pas au volume des textes adoptés, mais à son impact direct sur les communautés les plus exposées.