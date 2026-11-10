Afrique: COP31 - Financer les priorités climatiques du continent et du Gabon

À l'ouverture de la COP31 à Antalya, de nombreux experts africains ont demandé que les engagements pris à Belém se traduisent en financements réellement accessibles. Cette priorité mérite d'être considérée comme une épreuve de crédibilité pour la coopération climatique internationale. Pour le Gabon, elle soulève une question concrète : comment financer la protection des quartiers exposés aux inondations et préparer la diversification de l'économie nationale, tout en préservant des forêts qui contribuent à l'effort mondial d'atténuation ?

L'Organisation météorologique mondiale a évalué à 91% la probabilité qu'au moins une année comprise entre 2026 et 2030 dépasse temporairement 1,5 °C de réchauffement mondial par rapport à la période 1850-1900. Cette prévision concerne une année prise isolément, alors que l'objectif de Paris s'apprécie sur le long terme.

En Afrique, les événements météorologiques et climatiques extrêmes ont déjà touché au moins 13 millions de personnes en 2025, selon l'OMM. À Belém, les Parties ont appelé à des efforts pour au moins tripler le financement de l'adaptation d'ici 2035.

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Les experts africains ont demandé que l'année de référence et la trajectoire soient précisées. Le rapport 2026 du Programme des Nations Unies pour l'environnement chiffre les flux publics internationaux vers les pays en développement à 28,2 à 31,7 milliards de dollars en 2024, pour des besoins estimés à 305 milliards de dollars par an en 2035. Selon la référence retenue et après prise en compte de l'inflation, un triplement ne couvrirait que 20 à 29% de ces besoins.

Il est nécessaire d'établir un suivi qui distingue clairement les montants annoncés, engagés et décaissés, ainsi que les dons et les prêts. Les subventions conviendraient particulièrement aux services d'intérêt collectif, tels que l'alerte précoce, qui protègent des vies tout en générant peu de recettes directes.

Les indicateurs de Belém pourraient contribuer à mesurer les résultats sur le terrain. Les pertes et préjudices qui subsistent malgré l'adaptation appellent, eux aussi, des ressources dédiées. Le premier appel du Fonds de réponse aux pertes et préjudices a suscité 2,8 milliards de dollars de demandes pour une enveloppe initiale de 342 millions de dollars, selon le PNUE.

La contribution déterminée au niveau national du Gabon (CDN 3.0) estime à 3 951,3 milliards de FCFA les besoins sectoriels pour la période 2025-2035, dont 672,7 milliards de FCFA pour l'adaptation. Elle recensait, lors de sa publication, 92,1 milliards de FCFA déjà mobilisés, soit environ 2,3% du budget sectoriel estimé. À l'horizon 2050, selon la Banque mondiale, les effets du changement climatique pourraient réduire le PIB gabonais de 3,5 à 5,3% dans un scénario de croissance tendancielle, en l'absence de mesures d'adaptation efficaces.

À Port-Gentil, un programme associant le drainage des eaux pluviales, la protection des mangroves dans les zones pertinentes et le renforcement de l'alerte précoce constituerait un point de départ pertinent.

Les institutions publiques, les collectivités locales et les ministères concernés devraient travailler de manière coordonnée, avec des responsabilités claires et des financements identifiables. Le suivi devrait rendre publics le nombre de ménages couverts par l'alerte, la durée des inondations lors d'épisodes comparables et les crédits effectivement décaissés.

Les négociateurs africains ont attendu du programme de travail sur l'atténuation qu'il facilite l'accès aux financements et aux technologies, tout en respectant les priorités nationales. Pour le Gabon, la transition juste peut prendre une forme concrète : l'électrification des débarcadères et la modernisation de la chaîne du froid permettraient de réduire la dépendance au diesel et les pertes après capture, tout en soutenant la transformation locale. Ces investissements devraient être évalués à partir de la consommation de carburant évitée, des pertes de produits réduites et des emplois locaux créés, notamment pour les jeunes.

Pour les projets forestiers, l'article 6 de l'Accord de Paris pourrait apporter des financements complémentaires. Avant d'autoriser un transfert international de résultats d'atténuation, le Gabon aurait intérêt à en mesurer l'effet sur sa propre trajectoire climatique. Des ajustements correspondants permettraient d'éviter qu'un même résultat soit comptabilisé deux fois.

Le deuxième bilan mondial de l'Accord de Paris, ouvert à Antalya et appelé à s'achever en 2028, offre une échéance pour mesurer les progrès. Un résultat tangible de la COP31 serait de repartir avec une référence commune pour le financement de l'adaptation et un calendrier public de suivi.

Au Gabon, cela donnerait aux institutions, aux collectivités et aux acteurs économiques une base solide pour relier chaque projet prioritaire à un financement et à un résultat vérifiable.