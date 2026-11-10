Sénégal: Dakar 2026 - Vingt-trois titres en jeu, mardi, plusieurs athlètes sénégalais attendus

Dakar — Quelque vingt-trois titres seront en jeu mardi aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 où plusieurs rendez-vous importants attendent les représentants du Sénégal, en athlétisme, avec Djibril Ndiaye, au triple saut, et en taekwondo, avec Marie Sarr (-55 kg), Ibrahima Bèye et Aida Touré (-63 kg).

Le Sénégal sera également attendu en beach handball, où les équipes nationales féminine et masculine poursuivront la phase de groupes.

Les filles affronteront le Kenya à 12h30, tandis que les garçons seront opposés à Porto Rico à 11h40.

Pour leur première sortie, les Lionnes, logées dans le groupe B, ont dominé la France (2-1), avant de s'incliner face à l'Uruguay (1-2).

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Les garçons, également dans le groupe B, ont connu un parcours similaire. Après une victoire contre la Hongrie (2-1), ils ont perdu face au Brésil (1-2). Les deux sélections devront donc réaliser un bon résultat pour poursuivre leur aventure dans la compétition.

Pour le compte des épreuves de taekwondo, le Sénégal fera son entrée en lice avec trois athlètes : Marie Sarr (-55 kg), Ibrahima Bèye et Aida Touré (-63 kg).

Chez les garçons, Ibrahima Bèye affrontera le Géorgien Shota Zedginidze en huitième de finale, à partir de 11h12, à l'Arena du complexe Iba-Mar-Diop.

Chez les filles, Aida Touré sera opposée à la Péruvienne Ximena Zapata en quart de finale, à 13h12.

De son côté, Marie Sarr croisera le fer avec la Jordanienne Laean Alrawashdeh dans la catégorie des moins de 55 kg, à 13h24.

Plusieurs finales d'athlétisme sont également au programme, dont celle du triple saut masculin, avec Djibril Ndiaye, prévue à partir de 14h40 au complexe Iba-Mar-Diop.

Les finales du 400 m haies hommes et femmes, du lancer du javelot masculin, du lancer du poids, ainsi que des 800 m et 1 500 m féminins sont également annoncées.

En escrime, les tours préliminaires de l'épée individuelle féminine débuteront à 9h. La Sénégalaise Ndèye Mané Mbaye sera en lice face à l'Omanaise Jana Alsharji, puis à l'Angolaise Joana Sabonete.

Les épreuves éliminatoires par équipes mixtes de tir à l'arc débuteront à 9h30 au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Au Centre des expositions de Diamniadio, les finales du concours général de gymnastique artistique, chez les hommes et les femmes, sont prévues à partir de 11h30.

Le même site accueillera également les quarts de finale de boxe masculine et féminine dans les catégories des 48 kg, 54 kg, 50 kg, 60 kg et 70 kg.