Sénégal: Frédéric Clovice Mané, 16 ans, maître à jouer des Lionceaux, champions olympiques

Dakar — À 16 ans, Frédéric Clovice Mané a joué un rôle majeur dans le sacre du Sénégal au tournoi de basketball 3x3 des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, imposant sa créativité, son audace et sa personnalité dans le jeu des Lionceaux.

Il a guidé son équipe avec talent dans les moments décisifs, avec 42 points inscrits devant son public.

En cinq rencontres, dont deux face à la Lituanie, en phase de poules puis en finale, le jeune basketteur a inscrit 42 points en 51 minutes et 54 secondes de jeu cumulés.

Une contribution offensive qui témoigne de son talent et de sa capacité à faire basculer les rencontres.

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Le jeune international a ainsi fortement contribué au parcours victorieux des Lionceaux, sacrés champions olympiques de la jeunesse face à la Lituanie (14-13).

Réduire cependant l'influence de Frédéric Clovice Mané à ses statistiques ne serait pas juste.

Le jeune meneur a surtout été un véritable régulateur du jeu sénégalais, capable de dicter le tempo, de donner du rythme aux offensives et de prendre ses responsabilités lorsque son équipe avait besoin de lui.

Capitaine de la sélection, il a pleinement assumé son rôle de leader dans les moments importants, n'hésitant pas à prendre le jeu à son compte.

Il a su surtout trouver les solutions et se montrer décisif, lorsqu'il fallait réduire l'écart face à la Lituanie pour maintenir les chances sénégalaises en finale, redonner l'avantage aux siens ou encore consolider une avance.

Cette capacité à répondre présent dans les séquences déterminantes a fait de lui un élément précieux dans le dispositif sénégalais.

Sa prestation face à la Lituanie (21-12) en phase de poules, ponctuée de 13 points inscrits en 9 minutes et 33 secondes, et contre l'Algérie(16-13), équipe contre laquelle il a marqué 5 points en 8 minutes 48 secondes, illustre son potentiel offensif.

Face à la Mongolie (20-11), en quarts, il a également signé une performance remarquée en inscrivant 11 points en 9 minutes et 9 secondes.

En demi-finale contre l'Allemagne (16-15), il a été l'auteur de 5 points en 8 minutes 45 secondes.

En finale, contre la Lituanie à nouveau, le jeune Sénégalais a encore apporté sa contribution au sacre avec 8 points en 15 minutes et 39 secondes de jeu, confirmant son importance dans le collectif.

Au-delà du parquet, Frédéric Clovice Mané a aussi conquis le public.

Très nombreux à avoir effectué le déplacement au Complexe du Tour de l'OEuf pour pousser les Lionceaux vers la victoire, les supporters sénégalais ont adopté le jeune basketteur, devenu l'un de leurs chouchous au fil de la compétition.

Cette communion avec le public s'est prolongée après le sacre. Dans une réaction publiée sur le site officiel des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le jeune capitaine n'a pas caché sa joie : "On l'a fait ! Comme je l'avais dit (rires)".

"On est très contents, on remercie le public, on est fiers de notre pays. C'est une grande fierté de gagner ça, ici au Sénégal. On entre dans l'histoire", a-t-il ajouté.

Pensionnaire du club de basketball de la Somone, Frédéric Clovice Mané possède déjà une expérience internationale intéressante.

Vice-champion d'Afrique des moins de 18 ans, il avait pris part à l'AfroBasket U18 en août 2026, avec une place en finale pour le Sénégal, battu par la Côte d'Ivoire. Il avait inscrit 12 points lors de cette rencontre.

À Dakar, le jeune meneur a également évoqué la motivation qui l'a animé avant la finale et la responsabilité liée à son statut de capitaine : "Cette année, j'ai joué deux finales et j'ai perdu. Avant de commencer le match, j'avais la motivation. Mes coéquipiers m'ont poussé. Je suis le leader dans cette équipe, je suis le capitaine. Je me dois de faire les bons choix."

Après ce premier sacre olympique, le jeune basketteur nourrit déjà de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. "La prochaine étape pour moi, c'est d'aller le plus loin possible dans le monde du basketball, en espérant remporter beaucoup de médailles et de trophées", a-t-il confié.

À 16 ans, Frédéric Clovice Mané a déjà inscrit son nom parmi les jeunes espoirs du basketball sénégalais.