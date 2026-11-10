Sénégal: Le naufrage au large de Lompoul et le 'blocage budgétaire' au menu

Dakar — Les quotidiens parvenus mardi à l'APS traitent en priorité de sujets se rapportant au naufrage d'une embarcation de migrants au large de Lompoul (nord-ouest) et au différend budgétaire entre l'exécutif et le législatif.

"Le rêve européen brise des familles", affiche Le Soleil, faisant référence au chavirement, ce week-end, d'une pirogue transportant des candidats à l'émigration irrégulière au marge de Lompoul, dans le département de Kébémer.

Ce naufrage a fait 39 morts et un rescapé, signale le journal, selon lequel ce drame a "plongé de nombreuses familles dans la tristesse et la désolation, particulièrement à Thiéppe et à Potou, durement éprouvées par cette tragédie".

"L'horreur jusqu'aux morgues", titre à propos L'Observateur, évoquant "des capacités de conservation des corps dépassées", au point que quatre dépouilles ont été enterrées "à quelques encablures de la plage où la pirogue a échoué".

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L'Observateur relaie l'alerte de la gouverneure de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, "sur la saturation des morgues [sans compter la situation], des dépouilles qui n'ont pas pu être rendues à leurs familles".

Le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, qui s'est rendu au chevet des victimes, "a juré de traquer 'sans répit' les passeurs"', rapporte L'Observateur. "Partir est une option, mais mourir en mer ne doit pas être une option", a asséné M. Cissé dans des propos rapportés par Libération.

"Alors que le dernier bilan fait état de 39 morts et d'un unique survivant, l'Etat promet un accompagnement ferme et entend renforcer la traque contre les réseaux de passeurs", relève à son tour le journal Le Quotidien.

"Makhtar Cissé lance la traque des passeurs, 'négriers des temps modernes"', renchérit le quotidien L'As, pendant que Tribune relève que l'embarcation ayant fait naufrage était "lourdement surchargée" et transportait "des dizaines de candidats à l'émigration clandestine".

Plusieurs quotidiens s'intéressent par ailleurs aux suites du différend budgétaire entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire ayant rejeté la loi de finances rectificative (LFR) 2026 et plusieurs textes du projet de budget pour l'exercice 2027.

Le Quotidien pointe les contrecoups de ce "blocage budgétaire". "Le spectre du crash financier !", s'exclame ainsi le journal. "Zéro grand projet, investissements au point mort, refroidissement des partenaires financiers", écrit-il en faisant référence aux conséquences de cette impasse budgétaire.

"Après le rejet successif et massif des budgets de plusieurs ministères clés par la commission des finances [de l'Assemblée nationale], le Sénégal s'enfonce dans une crise budgétaire sans précédent. Privé de prévisions validées pour l'exercice 2027, le pays fait face au risque de paralysie administrative, au gel des investissements publics et à l'arrêt net de ses grands projets d'infrastructures", ajoute Le Quotidien.

D'après Walfquotidien, cette "crise budgétaire" complique la tâche du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, concernant la mise en oeuvre de l'accord avec le Fonds monétaire international (FMI) et les décaissements prévus dans ce cadre.

"Le Sénégal risque gros, écrit le journal. Les désaccords entre l'exécutif et l'Assemblée nationale sur le projet de LFR 2026 et autour de la LFI 2027 risque de retarder la signature rapide du conseil d'administration du FMI pour le décaissement de 1243 milliards de francs CFA".

Les quotidiens signalent par ailleurs que le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, séjourne à Paris depuis hier lundi et prendra part, dans la capitale française, au Forum de Paris sur la paix. Le chef de l'Etat sénégalais et son homologue français vont passer en revue, à cette occasion, "les dossiers bilatéraux", selon Le Soleil.

Bassirou Diomaye Faye a d'ailleurs été reçu à l'Elysée par son homologue Emmanuel Macron, rapporte L'As. "Cette rencontre a permis aux deux dirigeants de poursuivre leurs échanges sur le renforcement de la coopération entre Dakar et Paris", lit-on dans les colonnes de cette publication.

Selon L'Observateur, "la refondation des relations bilatérales, le bilan des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar et la préparation du prochain séminaire intergouvernemental" franco-sénégalais étaient au coeur des discussions entre les deux dirigeants. Un "nouveau deal" se dessine entre les deux pays, au travers d'un "partenariat rénové", estime L'Observateur.