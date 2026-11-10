Afrique de l'Ouest: Aviation d'affaires - Goodwill Africa fait de Dakar un point d'ancrage pour son expansion

Dakar — Le groupe Goodwill Private Aviation, spécialisé dans l'aviation d'affaires et l'affrètement aérien, a procédé au lancement officiel de sa filiale africaine, lundi soir, à Dakar, avec ambition de faire de la capitale sénégalaise un point d'ancrage pour son développement en Afrique de l'Ouest.

Dénommée Goodwill Africa, la nouvelle structure de Goodwill Private Aviation consacre les premiers pas du groupe sur le continent africain.

"Pour la première fois de notre histoire, Goodwill s'implante en Afrique", a déclaré son fondateur et PDG, Samuel Bucciacchio, soulignant que cette implantation marque une nouvelle étape dans le développement international du groupe.

Il a expliqué que le choix du Sénégal repose notamment sur l'ouverture internationale du pays, son dynamisme économique et l'importance accordée aux relations humaines.

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Selon la directrice générale adjointe de Goodwill Africa, Éliane Sène, le Sénégal représente "un point d'ancrage naturel" pour accompagner l'expansion du groupe, dont l'ambition est de proposer une aviation d'affaires adaptée aux besoins des institutions et des entreprises africaines.

"Notre volonté au niveau de Goodwill Africa, c'est d'avoir une démarche élastique en touchant l'ensemble des pays stables au niveau de l'Afrique de l'Ouest", a déclaré, pour sa part, Pape Sène, PCA de goodwill Afrique.

M. Sène a insisté sur l'importance de la proximité avec les partenaires, notamment dans le cadre des engagements de l'entreprise auprès des institutions nationales et internationales.