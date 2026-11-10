Sénégal: Les JOJ, une vitrine pour Fadel Sow, un artisan perpétuateur d'une tradition familiale

Mbour — Fadel Sow, sculpteur et artisan d'art, expose des tableaux de peinture, des oeuvres de collage ainsi que des créations réalisées à partir de matériaux de récupération, à la foire organisée à Saly (Mbour), en marge des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Cet artisan originaire de Dakar perpétue ainsi un savoir-faire familial qui constitue aujourd'hui sa principale source de revenus. Il plaide pour un accompagnement des autorités en vue de promouvoir davantage la destination Sénégal.

Né dans une famille laobé, un sous-groupe de l'ethnie peule dont les membres sont spécialisés dans le travail du bois, Fadel Sow, sculpteur et artisan d'art, a grandi dans une ambiance imprégnée du travail du bois, au milieu des outils et des objets façonnés par ses parents et ses grands-parents. Il expose des objets d'art qu'il réalise lui-même à partir de différentes matières, dont le bois.

La sculpture, à ses yeux, n'est pas un métier comme un autre. Elle fait partie de son histoire familiale et de son identité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Je suis né dans une famille laobé. Mon père et ma mère sont tous les deux des Laobé. Quand j'ai grandi, j'ai trouvé mes grands-parents et mon père dans ce métier. Chez nous les Laobé, nous sommes presque nés avec ce savoir-faire", explique-t-il.

Né le 22 août 1988 à Dakar, Fadel Sow commence véritablement son apprentissage en 2002, après avoir très tôt quitté l'école. Il se familiarise alors avec les techniques de sculpture et de fabrication d'objets d'art, dans la continuité de la tradition familiale.

Depuis, il a fait de cette activité sa principale source de revenus. Il travaille à la réalisation de nouvelles créations au quotidien, avec la satisfaction de vivre de son savoir-faire, même si les revenus restent irréguliers.

"Ce métier est mon gagne-pain. Je travaille tous les jours, mais je ne peux pas dire exactement ce que je gagne par jour. Il y a des journées où je ne vends rien et d'autres où les ventes peuvent couvrir mes dépenses pendant plusieurs jours", confie-t-il.

Derrière cette passion, se cachent toutefois des difficultés auxquelles de nombreux artisans sont confrontés. L'accès aux matières premières, particulièrement au bois, constitue l'une de ses principales préoccupations. À cela, s'ajoutent les besoins en formation et en renforcement de capacités.

"Nous avons souvent des difficultés à trouver les matières premières nécessaires pour fabriquer nos oeuvres. Le bois est difficile à avoir. Nous avons également besoin d'être accompagnés à travers des ateliers de formation et des activités de renforcement des capacités", souligne-t-il.

Fadel Sow estime aussi que les artisans méritent une meilleure reconnaissance, au regard des efforts qu'ils fournissent pour faire vivre leurs familles et valoriser le patrimoine culturel sénégalais.

"Il faut prêter attention aux artisans. Ce sont de véritables guerriers qui aiment travailler et qui veulent avancer, mais ils ont besoin d'accompagnement", plaide-t-il.

L'artisan dit avoir eu l'occasion d'échanger avec le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, dont il apprécie la vision pour le secteur, particulièrement en ce qui concerne les artistes fabriquant des objets d'art.

Il invite toutefois le ministre à se rendre dans les villages artisanaux, notamment celui de Soumbédioune, afin de s'imprégner davantage des réalités des acteurs, de leurs besoins et projets.

"Nous lui demandons de revenir dans les villages artisanaux pour rencontrer les artisans, comprendre leurs difficultés et voir comment prendre en charge leurs projets et leurs besoins", suggère-t-il.

La question des débouchés commerciaux préoccupe également ce sculpteur. Les touristes étrangers représentent encore une grande partie de la clientèle des artisans, même si les Sénégalais commencent à s'intéresser davantage à leurs productions, note-t-il.

Il estime que les difficultés rencontrées dans la commercialisation des objets d'art sont aussi liées au coût élevé de la destination Sénégal, qui peut décourager certains visiteurs.

Au-delà des difficultés économiques, Fadel Sow lance un message aux jeunes, s'adressant en particulier à ceux qui envisagent de quitter le pays par des voies irrégulières. Pour lui, cette option n'est pas une solution, estimant que les métiers manuels peuvent offrir de véritables perspectives, à condition d'être valorisés et accompagnés.

"Prendre la pirogue pour aller en Europe n'est pas la solution. Il n'y a pas de sot métier. Il faut croire en son travail et ne minimiser aucune activité", conseille-t-il.

Il appelle également "les pouvoirs publics à faciliter la participation des jeunes artisans aux foires et expositions organisées à l'étranger, afin de leur permettre de faire connaître leurs créations et de conquérir de nouveaux marchés".

"Nous demandons au président de la République, au ministre chargé de l'Artisanat et à toutes les autorités d'accorder davantage d'attention aux artisans et d'aider les jeunes à participer aux foires internationales pour montrer leurs talents", insiste-t-il.

Malgré les difficultés, Fadel Sow garde la foi et reste attaché à son métier, qu'il exerce depuis plus de deux décennies.

Pour lui, la sculpture est bien plus qu'une activité économique : c'est un héritage familial, une identité et un moyen de gagner dignement sa vie.