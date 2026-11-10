Sénégal: 'Dakar Court' et le Festival international du court-métrage de Timimoun signent une convention de partenariat

Timimoun — Le festival international de court métrage de Dakar dénommé "Dakar Court" (Sénégal) et le Festival international de court-métrage de Timimoun (Algérie) ont signé, lundi soir, une convention de partenariat visant à renforcer la coopération cinématographique entre le Sénégal et l'Algérie, notamment à travers la circulation des films et les échanges entre professionnels des deux pays.

Les documents ont été paraphés par le directeur de la Cinématographie du Sénégal, Germain Coly, et le commissaire du Festival international de court-métrage de Timimoun, Fayçal Sahbi, en marge de la deuxième édition de cette manifestation cinématographique (5-10 novembre).

Cette convention entend, notamment, favoriser la circulation des courts-métrages entre les deux festivals, faciliter la participation des réalisateurs aux manifestations organisées dans les deux pays et créer une plateforme d'échanges d'expériences entre les jeunes cinéastes et les professionnels du secteur.

Pour Germain Coly, cette signature constitue "un moment fort et un moment important" dans les relations cinématographiques entre les deux pays, qui remontent aux premières heures de leurs industries du cinéma.

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Il a notamment rappelé la solidarité de l'Algérie avec le cinéma sénégalais à travers le film "Camp Thiaroye", coréalisé par Sembène et Thierno Faty Sow, dont la production avait bénéficié d'un soutien algérien à une période où les difficultés de financement compromettaient sa réalisation.

"Le cinéma sénégalais et le cinéma algérien se sont rencontrés très tôt, déjà avec nos pionniers", a-t-il souligné, estimant que cette nouvelle initiative s'inscrit dans la continuité de cet héritage de coopération.

Selon lui, le partenariat permettra aux films de circuler dans les deux sens et offrira aux jeunes qui entrent dans le métier, ainsi qu'aux professionnels confirmés, un cadre de dialogue et de partage d'expériences.

De son côté, Fayçal Sahbi a exprimé le souhait de voir cette convention constituer "le début d'une coopération plus large" avec d'autres manifestations cinématographiques africaines et internationales.

Il a évoqué des perspectives de partenariats avec le Festival d'Alexandrie du court-métrage et le Festival du cinéma africain de Lausanne, dans le but de créer un "réseau de circulation des oeuvres" et de "renforcer le rayonnement du cinéma algérien".

Le commissaire du festival de Timimoun a également rappelé que cette convention était l'aboutissement de discussions engagées lors de la première édition de la manifestation, au cours de laquelle le Sénégal était le pays invité d'honneur.

Il a par ailleurs annoncé que le film du réalisateur algérien Anis Djaâd, récemment décédé, avait été retenu pour une projection à Dakar Court, à la suite d'une invitation adressée à son producteur, quelques semaines avant sa disparition.

Cette signature intervient dans le cadre de la deuxième édition du Festival international de court-métrage de Timimoun, qui accueille des professionnels du cinéma venus de plusieurs pays et constitue un espace de rencontres, de réflexion et de coopération autour du septième art.