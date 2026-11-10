Ile Maurice: Reza Uteem - «La police arrête les travailleurs étrangers, mais ne démantèle pas les réseaux qui les exploitent»

interview

Le ministre du Travail, Reza Uteem, fait le point sur les nouvelles réglementations encadrant le recrutement des travailleurs étrangers à Maurice. À la suite d'un atelier organisé à l'hôtel «InterContinental», à Balaclava, il revient sur la situation des 51 187 détenteurs d'un permis de travail, les disparitions signalées, les réseaux clandestins et les mesures prises pour mieux protéger cette main-d'oeuvre.

Le ministère a réuni, la semaine dernière, les agences privées de recrutement et plusieurs partenaires internationaux, dont l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), autour du recrutement éthique et de la prévention de la traite des êtres humains. Quels constats ont motivé cette initiative et quels problèmes urgents souhaitezvous résoudre ?

Avec l'aide de l'OIM, nous avons adopté de nouveaux règlements concernant l'octroi des permis aux agents de recrutement, afin de garantir un recrutement éthique. Dès lors, il était impératif d'organiser cet atelier de travail pour sensibiliser les agents recruteurs à leurs rôles et responsabilités en matière de recrutement. Je voulais également leur expliquer pourquoi, dans certains cas, les demandes de permis prennent du temps et pourquoi certaines demandes sont rejetées. J'ai aussi profité de cet atelier pour lancer notre hotline et un service par courriel auxquels les agences de recrutement pourront s'adresser afin d'obtenir des renseignements sur l'évolution de leurs demandes de permis.

Vous avez annoncé qu'environ 51 187 étrangers étaient détenteurs d'un permis de travail au 30 octobre. Comment se répartissent-ils entre les différents secteurs économiques et quelles sont les principales nationalités représentées ?

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Plus de 95 % des travailleurs étrangers viennent de quatre pays, à savoir l'Inde, le Népal, le Bangladesh et Madagascar. Plus de 75 % d'entre eux travaillent dans les secteurs du textile et de la construction.

Plus de 3 000 travailleurs étrangers sont portés disparus. Dispose-t-on de chiffres sur le nombre de travailleurs retrouvés ? Quelles sont les principales raisons qui expliquent ces disparitions et avezvous identifié des réseaux organisés de recrutement clandestin ?

Au Parlement, le Premier ministre a indiqué que, depuis le début de l'année, la police avait rapatrié 329 étrangers, dont 225 Bangladais. Il y a trois catégories de travailleurs illégaux. D'abord, ceux qui n'ont jamais eu de permis de travail et qui sont venus avec un visa touristique ou un visa d'étudiant. Ils tentent leur chance en espérant trouver un emploi. La plupart viennent de Madagascar.

Ensuite, il y a ceux dont le permis de travail a expiré et qui n'a pas été renouvelé par leur employeur, afin d'éviter de payer les frais de renouvellement. Ce n'est pas vraiment de leur faute. Pour remédier à cette situation, mon ministère n'octroie plus de nouveaux permis de travail aux employeurs tant qu'ils n'ont pas régularisé la situation des travailleurs sans permis.

Enfin, il y a ceux qui abandonnent leur lieu de travail. Dans la plupart des cas, ce sont les employeurs qui sont les victimes. Les travailleurs préfèrent travailler au noir, où ils peuvent gagner davantage. Certains, qui savent que leur contrat ne sera pas renouvelé, préfèrent partir de l'entreprise, car ils ne veulent pas retourner dans leur pays, très souvent parce qu'ils ont contracté un emprunt ou pour ne pas perdre la face.

Par exemple, lorsque les travailleurs de Star Knitwear ont appris qu'ils seraient rapatriés à la fermeture de l'usine, plus d'une cinquantaine se sont enfuis de leur dortoir. Bien sûr, un travailleur étranger ne peut survivre sans la complicité de personnes qui l'emploient, le nourrissent et l'hébergent. Il y a tout un réseau bien organisé et cela ne date pas d'hier. Le grand nombre de travailleurs bangladais portés disparus est la raison officiellement avancée par le gouvernement Mouvement socialiste militant pour justifier sa décision d'interdire le recrutement au Bangladesh à partir de 2023.

Vous avez vivement critiqué l'action de la police contre les employeurs illégaux. Du 1er janvier au 25 septembre, le «Passport and Immigration Office» (PIO) a arrêté 724 étrangers, dont 242 Malgaches, 152 Indiens, 149 Bangladais et 81 Népalais. Par ailleurs, 691 personnes ont été rapatriées à la suite de 146 opérations de contrôle. Vous estimez que ces chiffres ne sont pas suffisants ? Que devrait faire la police de plus ?

Le problème, c'est que la police n'arrête pas et ne poursuit pas les employeurs qui embauchent des travailleurs illégaux, alors que la loi prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans et une amende maximale de Rs 500 000 pour ces employeurs. La police arrête les travailleurs étrangers, mais ne démantèle pas les réseaux qui les exploitent. C'est l'une des raisons pour lesquelles Maurice figure toujours sur la liste de surveillance des États-Unis en matière de traite des êtres humains.

Le gouvernement a revu le système de quotas et l'obligation d'obtenir une autorisation préalable. Qu'est-ce qui change pour les employeurs et comment vous assurez-vous que le recrutement d'étrangers intervient uniquement lorsqu'il est impossible de trouver de la main-d'oeuvre locale ?

Auparavant, le recrutement des travailleurs étrangers se faisait dans une opacité totale, avec des pouvoirs discrétionnaires accrus du ministre. À la suite des recommandations du comité interministériel que j'ai présidé l'année dernière, nous avons simplifié les procédures et remplacé le système de quotas par le critère de l'incapacité à recruter localement. Tout employeur qui souhaite recruter un travailleur étranger doit contacter l'un de nos bureaux de l'emploi et proposer le poste aux Mauriciens. Nos bureaux lui communiquent une liste de demandeurs d'emploi inscrits auprès de nos services et correspondant au profil recherché. Si mes officiers estiment que l'employeur n'a pas été en mesure de recruter localement, ils lui délivrent une attestation qui l'autorise à recruter des travailleurs étrangers.

Les nouvelles réglementations renforcent les responsabilités des agences privées de recrutement. Quelles sont leurs obligations et comment le ministère contrôle-t-il leurs pratiques, notamment dans les pays d'origine des travailleurs ?

Les agences de recrutement devront s'assurer que les travailleurs sont qualifiés, qu'ils connaissent les conditions de leur emploi et qu'ils ne paient aucuns frais de recrutement, ni à Maurice ni dans leur pays d'origine. Même après que le travailleur a commencé à travailler à Maurice, les agents de recrutement ont des devoirs et des responsabilités. Ils doivent s'assurer que les conditions de travail sont respectées, que les travailleurs sont bien traités et qu'ils résident dans des logements décents. L'agent doit également assumer les frais de rapatriement dans certains cas. Si une agence ne respecte pas ses obligations, le ministère peut révoquer sa licence et engager des poursuites pénales contre elle.

Vous défendez le principe selon lequel aucun travailleur ne doit payer pour obtenir un emploi. Comment comptezvous empêcher les intermédiaires de réclamer des commissions aux candidats dans leur pays d'origine et quelles sanctions risquent les agences qui ne respectent pas cette règle ?

C'est aux agences de recrutement de s'assurer que les travailleurs ne paient pas de frais de recrutement, ni à Maurice ni à l'étranger. C'est à l'employeur d'absorber tous les coûts liés au recrutement. Si nous disposons de preuves qu'un travailleur a payé des intermédiaires, l'agence de recrutement risque de perdre sa licence et devra, le cas échéant, rembourser le travailleur.

D'ailleurs, pour ne pas être sanctionnées par les services douaniers américains, plusieurs entreprises du textile ont dû rembourser les sommes que certains de leurs travailleurs avaient versées à des intermédiaires. De plus, nous sommes en train de négocier des protocoles d'accord avec le Népal, le Bangladesh, Madagascar et d'autres pays, afin de nous assurer que le recrutement se fasse par l'intermédiaire d'agences dûment agréées dans ces pays ou d'agences nationales de recrutement. L'objectif est précisément d'éliminer les intermédiaires véreux et cupides.

Les conditions de logement et de travail des migrants restent préoccupantes. Quelles nouvelles normes seront imposées aux employeurs concernant les dortoirs collectifs et l'hébergement des travailleurs domestiques ?

Avant d'obtenir un permis de travail, l'employeur doit disposer d'un dortoir répondant aux normes établies par le ministère de la Santé, les services d'incendie et mon ministère. Les officiers de mon ministère visitent régulièrement les dortoirs pour s'assurer de leur état. Par le passé, plusieurs employeurs ont été verbalisés pour non-respect de ces normes. Les règlements encadrant l'exploitation des dortoirs centralisés sont déjà en vigueur. Nous travaillons actuellement sur les normes à respecter concernant les employés domestiques qui résident chez des particuliers. Nous avons déjà soumis un projet de règlement au bureau de l'Attorney General.

Les demandes de permis de travail ont plus que doublé depuis la réforme, provoquant des retards administratifs. Quels sont les délais de traitement et comment le ministère compte-t-il accélérer les procédures avec le PIO et le bureau du Premier ministre (PMO) ?

Mon ministère délivre les permis de travail, mais c'est le PMO et le PIO qui délivrent les permis de résidence. Saviez-vous qu'en moyenne, 35 % des demandes concernant des travailleurs bangladais n'obtiennent pas la security clearance (validation de sécurité ) du PMO ? D'autres travailleurs sont inscrits sur la liste de contrôle du PIO. De nombreux opérateurs se sont plaints de la lenteur du PMO et du PIO dans la délivrance des permis de résidence. Les travailleurs éprouvent également des difficultés à ouvrir un compte bancaire et à effectuer des transferts d'argent sans ce permis. Nous avons déjà abordé cette question avec les responsables du PMO et du PIO.

À moyen terme, quelle politique Maurice entend-elle adopter concernant sa dépendance à la main-d'oeuvre étrangère ? Entre les accords bilatéraux avec les pays d'origine, la protection des migrants et la nécessité de favoriser l'emploi local, quelles sont vos priorités pour les prochaines années ?

Une population vieillissante, une population active qui rétrécit, un décalage entre les compétences disponibles et les besoins du marché, le manque de compétences ou de personnes qualifiées dans certains domaines, un nombre grandissant de personnes qui ne souhaitent plus travailler à des horaires irréguliers et durant les week-ends ou qui recherchent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée : autant de raisons qui rendent inévitable le recours aux travailleurs étrangers. Mon ministère est en train de commander une étude sur l'impact socio-économique de la main-d'oeuvre étrangère.

Nous devons nous assurer que les travailleurs étrangers sont bien traités et qu'il n'y a pas de montée de la xénophobie. De plus en plus d'habitants protestent contre la présence de dortoirs dans leur voisinage. Bien sûr, il faut former nos jeunes pour qu'ils aient toutes les chances de trouver un emploi, mais encore faut-il qu'ils acceptent de travailler dans les secteurs qui recrutent.

Je pense également que certains employeurs ne font pas suffisamment d'efforts pour offrir de meilleures conditions de travail afin d'attirer et de retenir les jeunes. Le système de travail en rotation (shift system) doit être accompagné d'une indemnisation adéquate. Les entreprises devraient aussi encourager le télétravail (work from home) et les horaires flexibles (flexi-time) afin d'inciter les mères de famille à travailler.

En tant que gouvernement, nous devons également créer davantage d'emplois qui répondent aux aspirations des Mauriciens, en particulier des jeunes.