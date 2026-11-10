Ile Maurice: Étudiants, lycéens et enseignants appelés à une nouvelle journée de mobilisation ce mardi

La contestation sociale se poursuit en France. Une intersyndicale regroupant des organisations étudiantes, lycéennes et enseignantes appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestations ce mardi 10 novembre alors que les discussions avec le gouvernement restent dans l'impasse. Près de deux mois après le début du mouvement, les organisations entendent maintenir la pression sur l'exécutif et obtenir des réponses concrètes à leurs revendications.

Cet appel intervient au lendemain d'une réunion organisée à Matignon autour de la réforme de Parcoursup, qui s'est achevée dans un climat tendu. Plusieurs organisations de jeunesse et représentants syndicaux ont quitté la rencontre pour protester contre la présence de représentants du Rassemblement national et de l'Union des droites pour la République.

«On appelle toutes celles et ceux qui soutiennent les revendications légitimes de la jeunesse, mais aussi celles des travailleurs et des travailleuses, à être dans la rue demain», a déclaré Éloïse Lefebvre-Milon, co-secrétaire générale de l'Union étudiante. Dans un communiqué commun, les organisations signataires estiment que «le mouvement social est en position de force, le gouvernement en position de faiblesse et commence à reculer». Elles considèrent que le moment est venu d'intensifier la mobilisation pour obtenir davantage de concessions de la part de l'exécutif.

La journée du 5 novembre avait constitué un temps fort de la contestation. Les estimations divergeaient fortement entre les autorités, qui avaient comptabilisé 575 000 manifestants, et la CGT, qui en avait revendiqué 1,6 million à travers le pays.

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Parcoursup au coeur de la contestation

Les revendications portent principalement sur l'avenir de l'enseignement supérieur, les moyens accordés aux établissements, les conditions de travail des personnels et l'accès aux formations. Les organisations étudiantes réclament l'abrogation immédiate de Parcoursup, qu'elles jugent responsable de difficultés d'orientation et d'inégalités entre les jeunes.

Le gouvernement a annoncé une transformation progressive de la plateforme dès 2027, avant son remplacement complet en 2028. Il a également promis des investissements supplémentaires pour la rénovation des établissements scolaires et universitaires, ainsi que des moyens renforcés pour les structures les plus en difficulté. Ces annonces restent toutefois insuffisantes aux yeux des syndicats. Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, souhaite une mobilisation associant grèves, manifestations et rassemblements. «L'idée, c'est d'avoir une journée de mobilisation au sens large», a-t-elle expliqué à l'AFP.

À Paris, le cortège autorisé doit partir du Panthéon à 14 heures en direction de la place d'Italie. Des rassemblements sont également prévus dans plusieurs grandes villes françaises. Les syndicats espèrent ainsi élargir le mouvement au-delà des seuls établissements scolaires et universitaires, en associant travailleurs et retraités à cette journée de contestation.