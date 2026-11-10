Ile Maurice: Les travaux au SVICC devraient s'achever le 15 novembre

À moins d'un mois du 18e U.S.-Africa Business Summit, prévu du 6 au 9 décembre 2026, les préparatifs s'accélèrent au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC). D'importants travaux de rénovation et de réaménagement sont actuellement en cours afin de remettre les infrastructures à niveau pour accueillir cet événement international réunissant dirigeants politiques, chefs d'entreprise et investisseurs américains et africains.

Une visite des lieux a été effectuée le jeudi 5 novembre par plusieurs responsables afin de constater l'avancement des travaux. Des représentants de Landscope Mauritius, du Prime Minister's Office (PMO), des techniciens du SVICC et d'autres parties prenantes étaient présents pour faire le point sur les derniers aménagements nécessaires.

Selon Rajen Seetohul, Chief Executive Officer (CEO) de Landscope Mauritius Ltd, l'objectif est de disposer d'infrastructures adaptées aux différentes activités du sommet. Le centre devra notamment accueillir les séances plénières dans sa salle principale, mais également dans une dizaine de salles destinées aux réunions parallèles, appelées breakout sessions.

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Les ascenseurs ont notamment dû être remplacés en raison de leur ancienneté et de problèmes de fonctionnement. D'importantes interventions ont également été réalisées pour améliorer l'acoustique de la salle principale. Le parking et les accès au centre ont aussi été revus afin de faciliter l'accueil des participants. «Nous faisons de notre mieux pour que cette conférence de haut niveau se déroule dans les meilleures conditions», soulignet-il. Un comité présidé par le secrétaire au Cabinet assure le suivi des préparatifs et veille au respect des échéances.

Le CEO se montre confiant quant au respect du calendrier. «Tout se passe bien. Notre objectif est de terminer l'ensemble des travaux d'ici le 15 novembre. Nous pensons pouvoir respecter cette échéance et, s'il reste quelques petits ajustements à effectuer, nous les ferons», précise Rajen Seetohul.

Par ailleurs, plusieurs structures temporaires, comme des tentes et des marquises, seront installées dans l'enceinte extérieure du SVICC pour accueillir des espaces d'exposition.

Ce 18e sommet constitue un rendez-vous économique majeur pour Maurice. L'édition précédente avait généré plus de 4 milliards de dollars d'accords commerciaux, et réuni 12 chefs d'État et de gouvernement africains, 41 ministres et plus de 2 800 participants.

Cette année, les échanges porteront sur les services financiers, les technologies de l'information, les énergies renouvelables, l'économie bleue, l'industrie manufacturière et le tourisme. Le sommet réunira des responsables gouvernementaux, des dirigeants d'entreprise et des investisseurs autour des perspectives de commerce et d'investissement entre les États-Unis et l'Afrique.