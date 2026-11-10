Ile Maurice: Deux femmes mariées au même homme portent plainte pour violences conjugales

Deux femmes, âgées de 37 et 42 ans, toutes deux mariées au même homme, ont porté plainte contre leur époux pour violences conjugales présumées, menaces de mort et séquestration. Les faits se seraient produits entre le jeudi 5 et le samedi 7 novembre, à Plaine-Verte. Plusieurs enfants auraient également été témoins de ces violences. Le suspect, âgé de 40 ans, a été arrêté et placé en détention au poste de police de Vallée-des-Prêtres. Il est déjà connu des services de la police, et avait été arrêté en 2007 pour possession de drogue et d'arme.

Selon la femme de 37 ans, mariée civilement au quadragénaire depuis 13 ans, son époux, qu'elle décrit comme étant dépendant à la drogue, l'aurait menacée de mort par téléphone, le jeudi 5 novembre. Craignant pour leur sécurité, les deux femmes auraient quitté le domicile familial avec leurs enfants respectifs pour trouver refuge chez un proche à Grand-Sable. Toutefois, après plusieurs appels de leur mari, qui leur aurait promis de changer de comportement, elles auraient accepté de rentrer.

À leur retour, le suspect aurait attendu la femme de 37 ans avec un couteau dissimulé dans son pantalon. Il lui aurait ensuite demandé de l'accompagner à Plaine-Verte Arena pour récupérer sa camionnette. Une fois à bord, il aurait sorti un couteau d'environ 15 centimètres, proféré de nouvelles menaces et asséné plusieurs coups de poing au visage de la victime avant de la déposer à Montagne-Longue.

De son côté, la femme de 42 ans, mariée religieusement au même homme depuis 23 ans et mère de quatre enfants, affirme subir des violences depuis plusieurs années. Selon elle, son époux, qui consommerait de la drogue depuis 2007, l'aurait régulièrement agressée. Elle explique n'avoir jamais osé porter plainte, son mari lui interdisant de quitter le domicile sans son autorisation.

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Le vendredi 6 novembre, vers 20 heures, une rencontre familiale aurait été organisée pour tenter d'apaiser les tensions. Mais le quadragénaire aurait sorti un couteau et menacé de tuer les membres de sa famille pour avoir quitté son domicile. Vers 23 heures, il aurait violemment frappé la femme de 42 ans au visage, provoquant un saignement du nez et un gonflement à l'oeil droit. Il aurait également menacé de la tuer ainsi que deux de ses fils. Elle affirme avoir ensuite été enfermée dans une chambre, l'empêchant ainsi de recevoir des soins médicaux.

Le lendemain, vers 11 heures, le suspect lui aurait de nouveau asséné plusieurs coups de poing à la tête, devant les enfants des deux femmes. Ce n'est que vers 19 h 30, lorsque son époux aurait quitté la maison pour acheter de la drogue, qu'elle aurait réussi à contacter la police. Les enfants auraient également pu quitter les lieux.

Les deux femmes ont fait leurs dépositions durant le week-end et demandé à être examinées par un médecin. Le suspect a été arrêté et placé en détention. Une enquête policière est en cours pour faire la lumière sur ces graves accusations.